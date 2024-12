El Ejido incrementa el acompañamiento a los mayores en soledad no deseada Este calendario de actividades se enmarca en la mesa radar local de prevención de la soledad no deseada impulsada por el Consistorio, una mesa en la que El Ejido es pionero en Andalucía

Marcos Tárraga El Ejido Miércoles, 18 de diciembre 2024, 14:44

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha diseñado un programa de actividades especial de Navidad destinado a Personas Mayores en situación de soledad no deseada.

Este calendario de actividades se enmarca en la mesa radar local de prevención de la soledad no deseada puesta en marcha por el Ayuntamiento de El Ejido, una mesa en la que El Ejido es pionero en Andalucía con la implicación de Distrito Sanitario Poniente, Hospital Universitario Poniente, Centro de Participación Activa de la Junta, Centro Municipal de Información a la Mujer, Tercer Sector, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Atende y un representante del Consejo Municipal del Mayor.

«Buscamos a lo largo de todo el año, con diversas acciones, romper el aislamiento y la situación de soledad no deseada que viven muchas personas mayores ejidenses, favoreciendo la promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida y bienestar emocional», ha explicado hoy la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira. Durante la presentación de este programa ha estado acompañada por el responsable de Atende en El Ejido, David Sánchez.

Estas actividades consisten en la asistencia a la Gala de Navidad; la participación en un 'Desayuno de Convivencia para personas de los talleres de memoria' que tendrá lugar mañana 19 de diciembre en el Hotel Victoria. Posteriormente se realizará una visita al Belén Municipal ubicado en el Teatro Auditorio y una 'Merienda de convivencia, y espectáculo de música en directo', el próximo sábado, 21 de diciembre, para disfrutar de la Compañía Flamenca Antonio de Quero, 'Navidad en El Ejido' y 'Comida de convivencia', el día 26 de diciembre, que tendrá lugar en el Centro de Mayores de La Loma de la Mezquita y en la que se les hará entrega de un regalo a cada una de las personas asistentes.

Para todas las propuestas se requiere de recursos humanos y técnicos para llevar a cabo el traslado de los mayores, que suman una veintena en el municipio dentro del Programa 'Soledad no deseada', por personal del área desde sus domicilios por presentar dificultades en los desplazamientos.

«Además, y con una iniciativa puesta ya hace unos años por parte del Ayuntamiento de El Ejido y la empresa de ayuda a domicilio ATENDE, se les lleva a personas solas que pasarán sin compañía fechas tan señaladas, un menú especial de Navidad para la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja y un roscón de reyes», ha explicado Mira.

Por su parte, David Sánchez, responsable de Atende en El Ejido, ha detallado que, junto a esta programación, durante todo el año, otra importante línea de intervención se desarrolla dentro del servicio de ayuda a domicilio. «Hay que tener en cuenta que es un servicio que llega directamente a las casas de las personas, por lo que es un recurso que permite, por un lado, detectar las situaciones de riesgo y, por otro intervenir con la persona sola, por eso es imprescindible coordinar las acciones con los servicios sociales, y en nuestro caso la coordinación es permanente y muy directa».

En este sentido, el Ayuntamiento de El Ejido pidió en la última licitación del servicio que se incluyeran medidas y acciones destinadas a paliar la soledad no deseada y prevenir sus riesgos. Por eso, independientemente de las tareas que las auxiliares del servicio ya aplican a cada persona, se han reforzado estos casos con soluciones tecnológicas en los domicilios como los Sistemas Be Prevent de monitorización del hogar, que permiten analizar los movimientos de la persona dentro de la casa y, ante ausencia de movimiento rutinario, activar alertas. También Sistemas de geolocalización de llaves, ya que las personas solas no disponen de apoyos cercanos e inmediatos que les ayuden a buscar las llaves en caso de pérdida o Sistemas Echo Dot (Alexas) con funciones específicas para estas personas.

Además, se incorporarán en breve dos personas con becas remuneradas conveniadas con la Universidad de Almería para apoyar este innovador y necesario programa, concretamente psicólogo y trabajador social. Delia Mira ha concluido que «el Ayuntamiento de El Ejido se ha tomado muy en serio este problema y está siendo pionero en la puesta en práctica de acciones concretas tanto de detección como de intervención en casos de soledad no deseada»..

