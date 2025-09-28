El Ejido incrementa en 40.000 las horas de limpieza en colegios, centros culturales y deportivos Se ha pasado de 105.000 horas al año de limpieza hace una década a 144.777 horas al año en este nuevo 2025

El último Consejo de DUE dio el visto bueno al expediente de contratación del 'Servicio de limpieza de los edificios públicos del municipio de El Ejido'. Este año cuenta con un presupuesto de licitación de 2,7 millones de euros lo que pone de relieve la apuesta que el Ayuntamiento de El Ejido está realizando en cuanto a la inversión para la limpieza de los colegios, bibliotecas, centros culturales, sociales y deportivos y edificios públicos en general.

Este servicio experimentó un importante crecimiento en los últimos años, ya que se incluyeron una veintena más de dependencias municipales y se aumentaron y reforzaron las horas de limpieza en determinados edificios públicos con el fin de cubrir las necesidades de los usuarios.

De este modo, en la actualidad alcanza a 140 dependencias municipales y se pasó de 105.000 horas al año de limpieza en 2015 a cubrir un total de 144.777 horas al año en 2025, de las que 76.606 corresponden únicamente a colegios. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora subrayó que «la apuesta por este servicio demuestra nuestro compromiso por garantizar unos colegios y unas instalaciones municipales en condiciones óptimas desde el primer día a través de una gestión centrada en la eficacia y la adaptabilidad, respondiendo a las necesidades reales de los ciudadanos».

Asimismo, los espacios que se incorporaron en estos últimos años al servicio de limpieza son el CEIP Bahía de Almerimar, CEEE Luz de Poniente, Centro de Mayores de Plaza Centuria, Murgijoven, Centro de Usos Múltiples de Matagorda, Centro de Interpretación de Punta Entinas, Biblioteca de Santa María del Águila, Unidad Canina de la Policía Local, Centro de Servicios Sociales, Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea, aseos del Parque San José, mercados de abastos y módulos de playa.

También se reforzaron y ampliaron las horas de limpieza en centros educativos como es el caso de los ceips Loma de Santo Domingo, Almerimar, Laimun, Miguel Servet, Santa María del Águila, Almerimar, Teresa de Jesús, Ciavieja, Mirasierra, Solymar, Tierno Galván y San Agustín.

Igualmente se ampliaron los horarios de limpieza en las oficinas de la Policía Local, Campo de Fútbol de Santo Domingo y Las Norias, Pabellón de El Ejido, Biblioteca Central, Junta Local de Pampanico, CUAM, Oficina Municipal de Almerimar, Campo de Rugby de Almerimar, Antigua Junta Local de Pampanico, centros sociales de Ejido Norte y Ejido Su y Sala de Lectura de Almerimar. «Trabajamos en incrementar y prestar mejores servicios públicos y de más calidad para los ejidenses», apostilló el primer edil.

En términos económicos, el contrato diez años después también experimentó un incremento de entre un 84% y un 124% con respecto a 2015, que se deriva, por un lado, de la actualización de las tablas salariales, situándose el precio por hora del servicio en una horquilla de 16,94 euros y 20,57 euros, conforme al Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Almería 2021-2024 y, por otro lado, de la consolidación de antigüedades y de la ampliación de centros y horas a cubrir.

Por otro lado, en Consejo de DUE también se aprobó el expediente de contratación del suministro de un dumper con pala autocargable y el servicio de Inspección y certificación de las áreas de juegos infantiles, biosaludables, calistenia y áreas deportivas municipales y la adjudicación el servicio de mantenimiento y reparación de válvulas hidráulicas y el suministro de repuesto de válvulas hidráulicas Ross, entre otros temas relevantes para la ciudadanía.