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El Ejido incentiva las compras en el comercio local con la campaña 'la vuelta al cole'

La iniciativa contempla el reparto de 400 papeletas entre los clientes que realicen compras por encima del importe mínimo establecido por cada uno de los más de 30 establecimientos adheridos

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Momento de la presentación de la iniciativa.

Javier Cortés

El Ejido

La Asociación de Comerciantes de El Ejido, en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, puso en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio ... local que se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre. Bajo el lema 'La cuesta de septiembre, fácil en el comercio local', la iniciativa tiene como objetivo incentivar las compras y el consumo en los establecimientos y servicios del municipio durante un periodo marcado por el incremento de los gastos familiares con motivo de la vuelta al cole.

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