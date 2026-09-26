El Ejido incentiva las compras en el comercio local con la campaña 'la vuelta al cole'

La Asociación de Comerciantes de El Ejido, en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, puso en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio ... local que se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre. Bajo el lema 'La cuesta de septiembre, fácil en el comercio local', la iniciativa tiene como objetivo incentivar las compras y el consumo en los establecimientos y servicios del municipio durante un periodo marcado por el incremento de los gastos familiares con motivo de la vuelta al cole.

La campaña contempla el reparto de 400 papeletas entre los clientes que realicen compras por encima del importe mínimo establecido por cada uno de los más de 30 establecimientos adheridos. Entre todas las papeletas participantes se realizará un sorteo del que saldrán 10 personas ganadoras, que recibirán un vale de 50 euros para consumir en el comercio local, dividido en cinco canjes de 10 euros que deberán utilizarse en cinco establecimientos diferentes.

La concejala de Comercio, María Herminia Padial, puso en valor esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes de El Ejido y animó a los vecinos a «apostar por nuestro comercio local, especialmente en un mes como septiembre, en el que las familias afrontan la vuelta a la rutina y numerosos gastos adicionales».

En la misma línea, la edil destacó que «cada compra que realizamos en nuestros establecimientos supone un apoyo directo a nuestros comerciantes, que generan empleo, riqueza y vida en nuestro municipio», además de reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de El Ejido con el sector y con el impulso de acciones que contribuyan a dinamizar y fortalecer el comercio de proximidad.