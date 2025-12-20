El Ejido inaugura un nuevo centro de mayores para potenciar su socialización

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, el párroco de la Iglesia de San Isidro, Mariano ... Delgado, y el presidente de la asociación de mayores San Francisco de Ciavieja, Enrique Figueredo, inauguraron este viernes el nuevo Centro de Mayores Las Palmeras - San Francisco, en Ejido Nordeste.

«Un nuevo equipamiento que viene a sumarse a la amplia red de Centros para personas mayores con que cuenta nuestro municipio y que era muy necesaria para dar servicio a los mayores de esta zona de El Ejido», afirmó el primer edil, quien fue el encargado de descubrir la placa con el nombre.

Asimismo, el alcalde agradeció a todos los mayores «todo el trabajo que habéis hecho, porque vuestro trabajo es el que empezó a cambiar el destino del municipio de El Ejido».

Inauguración

El acto contó también con la presencia de miembros del equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal, presidentes de Juntas Locales, representantes de la asociación de vecinos de Las Palmeras, así como de asociaciones de mayores del municipio y del tejido asociativo ejidense.

El alcalde destacó que este nuevo centro «viene a ofrecer nuevos espacios públicos necesarios para potenciar la convivencia y la socialización de nuestros mayores, donde compartir experiencias, un punto de encuentro donde reunirse y llevar a cabo actividades con las que potenciar una jubilación activa».

Las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle José de Churriguera, en Plaza Centuria, con una superficie de 400 metros cuadrados en una sola planta, abren sus puertas con una primera fase ejecutada que permitirá a los usuarios disfrutar de un gran salón de 117 metros cuadrados y aseos.

Esta primera fase también incluyó la construcción de un distribuidor, cuarto de limpieza y cuarto de instalaciones. Esta primera fase ejecutada contó con una inversión de 353.000 euros y otros 15.000 euros en equipamiento, al que se sumará una segunda fase en la que se prevé la construcción de una cafetería, una peluquería y una sala de actividades dirigidas.

Proyecto

No obstante, hasta el inicio de la segunda fase del proyecto, ese espacio hará las funciones de un gran patio cerrado al exterior, para el disfrute de los usuarios del centro, con el suelo pavimentado de hormigón impreso, luminarias y pérgolas. A

sí, la fachada principal del edificio cuenta con orientación este hacia la Plaza Centuria, dispone de una gran cristalera que favorece la entrada de iluminación natural y su alzado trasero tiene orientación oeste. Además, la infraestructura cuenta con techos altos, que alcanzan los 3,80 metros.

Por otra parte, el alcalde animó a los vecinos mayores de este barrio a que se hagan miembros de la asociación San Francisco y ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con el Consejo Municipal de Mayores del que forman parte todos los clubes de mayores del municipio y al que también se incorporará este nuevo Centro de la Tercera Edad.

En este punto, Góngora también anunció que pronto se va a incrementar el número de plazas de residencia para mayores en el municipio, ya que al número de plazas con que cuenta la Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido se van a sumar las 120 plazas con que contará la futura Residencia de Mayores que se está construyendo en Almerimar y las 175 plazas que tendrá la residencia que se abrirá en las instalaciones del Hotel Don Manuel.

Con la apertura de este nuevo Centro de Mayores son 13 los que suma ya El Ejido de carácter municipal: San Agustín, Balerma, Las Norias de Daza, Santa María del Águila, Venta Carmona, Santo Domingo, Matagorda, Pampanico, Tarambana, Loma de la Mezquita, Ejido Norte, Ciavieja y Almerimar. A ellos se suma el Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía, en la calle Granada.