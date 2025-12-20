Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Las nuevas instalaciones, ubicadas en Plaza Centuria, en Ejido Nordeste, cuentan con un salón de 117 metros cuadrados. IDEAL

El Ejido inaugura un nuevo centro de mayores para potenciar su socialización

El Consistorio destina 353.000 euros a la construcción de este espacio en su primera fase y otros 15.000 euros a equipamiento

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 20 de diciembre 2025, 00:23

Comenta

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, el párroco de la Iglesia de San Isidro, Mariano ... Delgado, y el presidente de la asociación de mayores San Francisco de Ciavieja, Enrique Figueredo, inauguraron este viernes el nuevo Centro de Mayores Las Palmeras - San Francisco, en Ejido Nordeste.

