El Ejido impulsa la transición hacia el nuevo modelo de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento de El Ejido celebró tres sesiones informativas dirigidas a las empresas turísticas del municipio que cuentan con el distintivo Sicted, con el objetivo ... de dar a conocer la transición hacia el nuevo modelo de Sostenibilidad Turística Integral y presentar las principales novedades que incorpora el programa. En estos encuentros participó la concejala de Turismo, María Herminia Padial, junto a representantes y colaboradores de las empresas adheridas, así como nuevas entidades interesadas en sumarse a esta iniciativa

Estos encuentros sirvieron para explicar los cambios que supone esta evolución, una vez finalizado el proceso de transición iniciado el año pasado, y para informar a las empresas sobre el inicio de esta nueva etapa, en la que la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la gobernanza adquieren un papel fundamental en la gestión turística del destino.

El Ejido lleva trabajando en el proyecto Sicted desde 2015 y cuenta actualmente con 57 empresas y servicios distinguidos, pertenecientes a 19 sectores turísticos diferentes. Entre ellos se encuentran alojamientos, agencias de viajes, establecimientos de restauración, empresas de turismo activo, comercios, museos, espacios escénicos, recursos de interés turístico, playas, transporte y servicios de bienestar, entre otros.

La trayectoria del municipio en este programa se caracterizó por el compromiso del tejido empresarial con la mejora continua de sus servicios y por el desarrollo de iniciativas destinadas a elevar la calidad turística. Fruto de este trabajo conjunto, El Ejido llegó a ocupar el segundo, tercer y cuarto puesto de Andalucía en el ranking de empresas distinguidas y fue finalista de los Premios Sicted entre los años 2017 y 2021.

El nuevo Sicted nace como herramienta adaptada y actualizada para mejorar la competitividad de profesionales, destinos y empresas turísticas del municipio, con enfoque en la calidad, la sostenibilidad turística y la transformación digital. Para ello, se implementaron cambios sustanciales entre los que destacan una nueva imagen y denominación del distintivo, una nueva web para optimizar los procesos y nuevas herramientas para mejorar la comunicación y coordinación.

Cabe destacar que en esta transformación se vio la necesidad de evolucionar hacia una Sostenibilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Estrategia Turística 2030, el Código Ético Mundial para el Turismo de Onu Turismo.

Este nuevo modelo quiere consolidar los objetivos tradicionales del programa e incorporar nuevos enfoques que permitan dar respuesta a los desafíos actuales y futuros del sector turístico, como la promoción de un desarrollo turístico equilibrado y responsable, mejorar la calidad de la experiencia turística de visitantes y el bienestar de los residentes, incrementar la competitividad turística del destino a través de las empresas y fortalecer la gestión y gobernanza turística.

En este sentido, el programa Sicted establece las siguientes líneas de trabajo: la incorporación de buenas prácticas ambientales, el impulso de la sostenibilidad, la optimización del uso de recursos, la responsabilidad social corporativa, la innovación y la digitalización, la promoción de un nivel homogéneo de calidad y el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los distintos actores públicos y privados que intervienen en los destinos turísticos.

Las empresas que cuentan con el distintivo Sicted en el municipio son las siguientes: Apart. Tur. Puerto de Almerimar, AR Almerimar Hotel, Asistencias Miguelón - Transporte Turístico, Auditorio El Ejido, Avanza en Verde El Ejido, Barra de José Álvarez, Centro de Interpretación Punta Entinas-Sabinar, Chikihuellas Zapatería, Clisol Turismo Agrícola, Dall Villa Art, El Árbol de las Piruletas, Federópticos Orben, Flamingo Restaurante, Golf Almerimar, Golf Hotel Almerimar, Gran Hotel Victoria, Innovatoys Jugueterías Copo, Karting Copo, La Almunya del Sur, La Costa Hostal, La Costa Restaurante, La Tita Rita Pan & Pastelería, La Yaya Heladería Artesanal Almerimar, La Yaya Heladería Artesanal Balerma, Lázaro Joyería, Lázaro Joyería Copo, Los Artesanos, Luisol Viajes, Maddox Centro Óptico, Muytú, Náutica Almerimar, OC Almerimar, OC Óptica, Oficina de Información Turística, Óptica Almerimar, Óptica Orberá, Playa Levante, Playa Poniente, Playa San Miguel, Plutonacio Barber-Dogs, Salón de Belleza Nueve Lunas, The Vision Company, Truck Stop del Poniente Hostal, Truck Stop El Ejido Pensión, Viajes Punto de Partida, Víctor Fernández Center, VUT Apartamentos Ejido Centro (Almerimar), VUT Apartamentos Ejido Centro (El Ejido) y VUT Villa Pepita.

Estas entidades pertenecen a distintos sectores, como el alojamiento, la restauración, el comercio, el turismo activo, el transporte, la cultura, los servicios profesionales y la gestión de playas, y contribuyen a mejorar la calidad de la oferta turística del municipio y la experiencia de sus visitantes.