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El Ejido impulsa la transición hacia el nuevo modelo de Sostenibilidad Turística

El Ejido lleva trabajando en el proyecto Sicted desde 2015 y cuenta actualmente con 57 empresas y servicios distinguidos

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido celebró tres sesiones informativas dirigidas a las empresas turísticas del municipio que cuentan con el distintivo Sicted, con el objetivo ... de dar a conocer la transición hacia el nuevo modelo de Sostenibilidad Turística Integral y presentar las principales novedades que incorpora el programa. En estos encuentros participó la concejala de Turismo, María Herminia Padial, junto a representantes y colaboradores de las empresas adheridas, así como nuevas entidades interesadas en sumarse a esta iniciativa

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