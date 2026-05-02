El Ejido impulsa la Reforma Integral de Ejidomar como centro social y cultural

La Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 30 de abril, entre otros puntos del orden del día, impulsó dos actuaciones estratégicas para el municipio ... que supondrán una mejora significativa de la calidad urbana y de los servicios públicos, a través de la modernización de infraestructuras clave y la creación de espacios más accesibles, sostenibles e inclusivos.

Se trata, por un lado, de la adjudicación de la eficiencia energética del proyecto de 'Reforma Integral del edificio Ejidomar' y, por otro, del desarrollo del proyecto de 'Regeneración de la Plaza de la Libertad en Las Norias'.

Ambas iniciativas se enmarcan en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

En relación con Ejidomar, supone el inicio de una actuación estratégica destinada a modernizar y adaptar este espacio municipal conforme a criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal e inclusión social. El proyecto contempla una inversión global de 3.292.000 euros, mientras que esta primera fase, adjudicada por un importe de 157.221 euros, se centra en la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio.

Entre las principales actuaciones destaca la instalación de placas fotovoltaicas para el aprovechamiento de energías renovables, así como la mejora de la envolvente térmica, la optimización del consumo hídrico y la implantación de sistemas orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el Código Técnico de la Edificación. Gracias a estas intervenciones, el edificio de Ejidomar alcanzará una calificación energética A, garantizando altos estándares de eficiencia.

El proyecto global de reforma se estructura en tres ámbitos diferenciados. Por un lado, se desarrollará una nave cultural y deportiva multifuncional, con más de 5.000 metros cuadrados de superficie y capacidad para más de 10.600 personas, además de un porche de acceso de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

Por otro, se construirá un nuevo edificio destinado a la inclusión social, distribuido en tres plantas, con una superficie total de 593 metros cuadrados y capacidad para 136 personas. Finalmente, se contempla el acondicionamiento de un aparcamiento municipal para la Policía Local, con una superficie de 629 metros cuadrados y capacidad para 17 vehículos.

Edificio social

El futuro edificio social está concebido como un espacio de referencia para la inclusión y la dinamización comunitaria, especialmente orientado a personas con discapacidad. Su diseño permitirá albergar actividades culturales, deportivas, educativas y asociativas, contribuyendo a reforzar la cohesión social y la participación ciudadana.

En su interior, el edificio contará con espacios versátiles y adaptables gracias a sistemas de compartimentación flexible. La planta baja albergará despachos para asociaciones, recepción, salas de terapia ocupacional e informática, espacios para talleres, salas de reuniones y formación, así como zonas de rehabilitación, fisioterapia y gimnasio, además de aseos completamente adaptados, incluyendo aseos ostomizados.

Por su parte, la nave cultural y deportiva dispondrá de vestuarios, zonas de juego y un gran espacio polivalente para la celebración de eventos como conciertos, galas o representaciones teatrales. Asimismo, incorporará pistas destinadas al deporte adaptado, como boccia, baloncesto adaptado, pickleball, minibasket, fútbol sala o balonmano, entre otras disciplinas.

Regeneración de la Plaza de la Libertad en Las Norias

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a otro de los proyectos incluidos en el PAI: la 'Regeneración y rehabilitación de la Plaza de la Libertad', en Las Norias, con una inversión de 279.322 euros.

Esta actuación permitirá transformar y revitalizar este espacio público, mejorando su funcionalidad y ampliando sus usos, con el objetivo de crear un entorno más accesible, seguro e inclusivo para toda la ciudadanía.

La intervención se desarrollará sobre una superficie total de 2.309 metros cuadrados. Entre las actuaciones previstas destaca la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la adecuación de los accesos a nivel de la vía pública, favoreciendo la accesibilidad universal.

El diseño contempla la creación de dos áreas diferenciadas: una zona infantil, equipada con elementos de juego accesibles y seguros sobre pavimento de caucho continuo, y una zona deportiva, que contará con equipamiento biosaludable y superficie de césped artificial.

El espacio se completará con nuevo mobiliario urbano accesible, iluminación eficiente mediante tecnología LED, sistema de riego automatizado para el mantenimiento del arbolado y la preinstalación de un punto WiFi.