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El Ejido impulsa la Reforma Integral de Ejidomar como centro social y cultural

El Consistorio inicia la rehabilitación de Ejidomar con la adjudicación del proyecto de eficiencia energética y sostenibilidad por importe de 157.221 euros

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Uno de los momentos de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.
Uno de los momentos de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 30 de abril, entre otros puntos del orden del día, impulsó dos actuaciones estratégicas para el municipio ... que supondrán una mejora significativa de la calidad urbana y de los servicios públicos, a través de la modernización de infraestructuras clave y la creación de espacios más accesibles, sostenibles e inclusivos.

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El Ejido impulsa la Reforma Integral de Ejidomar como centro social y cultural

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