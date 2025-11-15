El Ejido impulsa el programa de dinamización juvenil en el espacio Murgijoven

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado un amplio número de asuntos relacionados con avanzar en la gestión municipal que incluyen ... licencias urbanísticas relacionados con viviendas, entre otros temas de actualidad. Medidas todas ellas con las que seguir creciendo dentro de la planificación urbanística y el desarrollo de suelo en El Ejido.

En la sesión de hoy han tenido un protagonismo especial los jóvenes, ya que se ha aprobado el expediente de contratación de la ejecución del contrato para llevar a cabo los servicios necesarios para la ejecución del 'Programa de dinamización juvenil en el Espacio Murgijoven y en los núcleos de población de El Ejido'.

El alcalde, Francisco Góngora, ha subrayado que «damos respuesta a las inquietudes y necesidades que tiene la población más joven, con propuestas que se centran tanto en contribuir a su bienestar, como en ofrecerles alternativas en materias como arte o nuevas tecnologías».

La programación comprende talleres dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años y se divide en siete grandes bloques que abarcan desde el bienestar emocional, videojuegos, manualidades, escuela de cómic, juegos de mesa, estética juvenil y baile.

De este modo, el lote de bienestar va a tener como finalidad la educación/bienestar emocional de los jóvenes, a través de atención específica y talleres grupales, fomentando las habilidades sociales, el desarrollo personal y el asesoramiento en la resolución de posibles conflictos.

En cuanto a los videojuegos, el programa está orientado al aprendizaje de la cultural digital, juegos electrónicos, just dance, realidad virtual y juegos retro y en baile se practicará K-pop, entre otros.

La nueva programación incide especialmente en promover la creatividad entre los jóvenes ejidenses por lo que a todas estas propuestas se unen iniciativas artísticas como diseño gráfico y creación de contenidos digitales, creación de dibujos animados, escritura creativa haciendo uso de elementos como la Inteligencia Artificial o la escritura y la literatura clásica, así como maquillaje de fantasía o maquillaje de carnaval.

Los juegos de mesa llevarán a la realización de dinámicas de juegos de mesa, presentación de juegos nuevos que son tendencia que se conjugarán con los tradicionales y la Escuela de Cómic llevará a la creación de personajes, técnicas de dibujo, guion y diseño digital.

La duración del contrato es de un año con posibilidad de tres prórrogas anuales y su presupuesto base de licitación anual es de 42.927,85 €.

En Junta de Gobierno también se ha aprobado la modificación del Estudio de Detalle de la parcela P-1 SUT-19-SD justificándose la necesidad de adaptar dicha parcela a las condiciones específicas de su entorno, mejorando su funcionalidad y adecuación arquitectónica y urbanística

Se pretende la construcción de viviendas unifamiliares adosadas, generando un conjunto armónico en sí mismo y con el entorno que le rodea, creando espacios libres privados para uso y disfrute de los vecinos, que albergará zonas verdes y piscina y se crearán espacios de uso público junto a los viales, que mejorarán la circulación peatonal en su entorno

Por otra parte y entre el resto de puntos que se han abordado durante la sesión ha figurado la aprobación de las prórrogas de los contratos para los servicios en materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de mantenimiento de infraestructuras, edificios y zonas verdes que forman parte del canon de la empresa municipal Desarrollo Urbanístico De El Ejido ( DUE), así como, de las obras de mantenimiento necesarias para la prestación del servicio de saneamiento y abastecimiento de agua potable en el término municipal de El Ejido y, por otro lado, el contrato para la prestación del suministro de carrozas para las fiestas de El Ejido.