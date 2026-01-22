Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Se han adjudicado las obras de mejora del drenaje y pavimentación del Camino Viejo de Adra. IDEAL

El Ejido impulsa una inversión de casi un millón de euros para reparar daños de la DANA y reforzar la seguridad ciudadana

Se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia que para mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 22 de enero 2026, 20:05

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado en su última sesión de este jueves, además de licencias urbanísticas, varias adjudicaciones ... destinadas a reparar daños ocasionados por la DANA del 28 de octubre de 2024, al mantenimiento y mejora de caminos rurales y a reforzar la seguridad ciudadana y la movilidad en el municipio con una inversión de casi 800.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mario, el opositor fallecido en Adamuz que nació y murió el mismo día
  2. 2

    Tomás Olivo, propietario del Nevada y el Serrallo, da el primer paso para construir un gran centro comercial en Málaga
  3. 3 El granadino en la cúpula directiva de Renfe que comparece junto a Puente para explicar la tragedia de Adamuz
  4. 4 Estos 48 municipios de Granada, en aviso por nieve desde el jueves
  5. 5 La nieve puede llegar a Granada capital en 48 horas: alertas activas en estas zonas de la provincia
  6. 6 Jesús, el cardiólogo malagueño que salvaba vidas y se dejó la suya en el accidente de los trenes
  7. 7

    Álvaro García negocia con el Granada CF
  8. 8 Seis atendidos por el choque de un tren de pasajeros contra un camión grúa en Cartagena
  9. 9 «Me pegaron, se fueron riéndose y me quedé sangrando sin que nadie me ayudara»
  10. 10 Se despeña con el coche en Montefrío y vuelve a su casa andando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido impulsa una inversión de casi un millón de euros para reparar daños de la DANA y reforzar la seguridad ciudadana

El Ejido impulsa una inversión de casi un millón de euros para reparar daños de la DANA y reforzar la seguridad ciudadana