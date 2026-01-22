El Ejido impulsa una inversión de casi un millón de euros para reparar daños de la DANA y reforzar la seguridad ciudadana

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado en su última sesión de este jueves, además de licencias urbanísticas, varias adjudicaciones ... destinadas a reparar daños ocasionados por la DANA del 28 de octubre de 2024, al mantenimiento y mejora de caminos rurales y a reforzar la seguridad ciudadana y la movilidad en el municipio con una inversión de casi 800.000 euros.

En materia de infraestructuras afectadas por el temporal de la DANA, por un lado, se ha aprobado la reposición de la señalización vertical dañada en caminos y viales municipales, adjudicada a API Movilidad S.A. por 50.723,54 euros, que permitirá restablecer la correcta regulación del tráfico, mejorar la seguridad vial y homogeneizar la señalización en toda la red municipal.

Serán cerca de 220 señales las que se instalarán, en sustitución de las señales que presentan mal estado y que tendrán que ser retiradas previamente, y así mismo se llevará a cabo un remarcado de las señales horizontales complementarias a las nuevas señales verticales.

Por otro lado, se ha aprobado la sustitución del alumbrado exterior deteriorado en el entorno del Bulevar de El Ejido, adjudicada a EIFFAGE Energía S.L.U. por 141.252,94 euros, que contempla la instalación de nuevas luminarias LED más eficientes y seguras, con un total de 288 puntos de luz renovados. Estos dos contratos cuentan con financiación parcial de la Administración General del Estado

En otro orden, la Junta ha aprobado la ampliación del sistema municipal de videovigilancia, adjudicada a Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L. por 291.061,39 euros. El proyecto incluye la instalación de nuevas cámaras de alta calidad, la ampliación de la red de fibra óptica y la integración del sistema en la Jefatura de la Policía Local.

En concreto se agregarán a la red de videovigilancia ya existente un total de 19 ubicaciones nuevas con captación de 64 imágenes diferentes en los núcleos de población.

En este punto, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha subrayado que «en esta segunda fase se pone el foco en los espacios de mayor afluencia y zonas estratégicas en el interior de los núcleos de población con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos».

Estos dispositivos se suman a las cámaras fijas que el Ayuntamiento instaló en la I Fase en 125 puntos estratégicos tanto en el centro del municipio como en los núcleos, que están operativas, lo que está permitiendo disponer de imágenes en tiempo real que ayudan a la Policía Local a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometan actos vandálicos y delictivos, como destrozos de vehículos o mobiliario urbano.

Asimismo, durante la Junta de Gobierno se ha adjudicado a Mezclas y Firmes Almerienses S.L., por 159.492,52 euros, la obra de mejora del drenaje y pavimentación del Camino Viejo de Adra, una vía muy transitada y que actualmente tiene un pavimento muy deteriorado y sufre problemas de acumulación de aguas superficiales debido a su escasa pendiente.

«La actuación contempla la renovación completa del firme, la instalación de colectores de pluviales y la mejora del drenaje para garantizar un tránsito seguro para vehículos y maquinaria agrícola».