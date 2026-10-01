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El Ejido impulsa las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar con una inversión de más de cuatro millones de euros

El complejo es fruto de la colaboración entre Diputación y Ayuntamiento, alcanza una inversión global de unos 15 millones de euros

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Un momento de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves las actuaciones correspondientes a las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar, que supondrán conjuntamente ... una inversión de 4.188.468 euros y elevarán el presupuesto global de esta infraestructura hasta aproximadamente 15 millones de euros.

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El Ejido impulsa las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar con una inversión de más de cuatro millones de euros

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El Ejido impulsa las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar con una inversión de más de cuatro millones de euros