El Ejido impulsa las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar con una inversión de más de cuatro millones de euros

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves las actuaciones correspondientes a las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar, que supondrán conjuntamente ... una inversión de 4.188.468 euros y elevarán el presupuesto global de esta infraestructura hasta aproximadamente 15 millones de euros.

Las dos actuaciones se licitarán de forma independiente y contarán, cada una, con un plazo de ejecución de seis meses. La Fase II dispone de un presupuesto base de licitación de 2.868.455 euros, mientras que la Fase III asciende a 1.320.013 euros.

El proyecto del Complejo Deportivo, fruto de la colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento, se estructuró en tres fases para permitir el desarrollo progresivo de sus diferentes espacios y equipamientos. Es decir, «para avanzar de manera progresiva en una obra de gran envergadura y que responda a las necesidades actuales y futuras de los vecinos», detalló la alcaldesa Julia Ibáñez.

La Fase I, actualmente con un grado de ejecución superior al 70%, incluye la construcción de la totalidad del pabellón, la pista interior polideportiva y las pistas exteriores de tenis y pádel, además de salas de actividades dirigidas, gimnasio, sala fitness, ludoteca y cafetería.

La Fase II permitirá completar el edificio con los vestuarios e incorporar nuevos espacios en la zona exterior, entre ellos un campo de fútbol con graderío, un área de calistenia y una zona de juegos.

Por último, la Fase III contemplará la ejecución de la zona de aparcamiento, un espacio polivalente, el mirador y un circuito perimetral de running, completando así las instalaciones y servicios de este complejo, que contará con una superficie de 33.291 metros cuadrados.

Ibáñez destacó que «con estas dos nuevas fases damos un paso decisivo para culminar el Complejo Deportivo, una infraestructura muy necesaria, que permitirá ampliar la oferta deportiva del municipio y dotar a Almerimar de nuevos espacios, muy necesarios, para la práctica de distintas modalidades y actividades».

La alcaldesa subrayó asimismo que «el objetivo es seguir mejorando la red municipal de equipamientos deportivos, generando espacios modernos, funcionales y accesibles que puedan utilizarse tanto para la práctica deportiva habitual como para la celebración de actividades y eventos». Como ejemplo de este compromiso, Rivera señaló el nuevo Pabellón de Ejido Norte, inaugurado recientemente.

Otros acuerdos destacados de la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local aprobó también, además de las habituales licencias de obra, otros asuntos relacionados con la mejora de los equipamientos y servicios municipales.

Entre ellos, se encuentra el expediente de contratación para el suministro del vestuario de la Policía Local, con una duración de dos años y un presupuesto base de licitación de 207.137 euros anuales.

El contrato se estructura en dos lotes e incluye prendas como gorras, polos, pantalones, anoraks, escudos y diferentes elementos de calzado, además de los distintos pertrechos necesarios para el servicio, como cinturones, fundas para cargadores, grilletes, defensas y fundas para el arma reglamentaria.

El portavoz municipal, José Francisco Rivera, explicó que «esta adquisición permitirá mantener actualizado el equipamiento de los agentes para el desarrollo de sus funciones, garantizando que dispongan de los medios y prendas necesarias y adecuadas para el desempeño del servicio».

Otro de los acuerdos adoptados fue la aprobación del arrendamiento de una parcela en el núcleo urbano de Santa María del Águila para la creación de una pista de equitación. La iniciativa permitirá ampliar la oferta de instalaciones deportivas del municipio con un espacio destinado a los aficionados a la hípica, en el que podrán practicarse disciplinas como la doma clásica, la doma vaquera o la alta escuela, además de posibilitar la organización de actividades y eventos relacionados con el mundo ecuestre.

El espacio podrá tener otros usos municipales, como escenario para programas y actividades organizados por las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como zona de aparcamiento vinculada tanto al Parque Municipal de Santa María del Águila como a los eventos que se desarrollen en la Nave de Usos Múltiples.

Por último, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la certificación final de las obras de reposición de los daños provocados por la DANA en el alumbrado exterior de San Agustín, financiada parcialmente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con una inversión total de 157.395 euros. «Esta actuación nos ha permitido recuperar y mejorar las instalaciones de alumbrado exterior que se vieron seriamente afectadas por el episodio meteorológico», señaló Rivera.