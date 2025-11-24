El Ejido impulsa su comercio local con la campaña 'Rascas Black Week'

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la Cámara de Comercio de Almería han puesto en marcha la campaña ' ... Rascas Black Week', una iniciativa dirigida a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la Navidad y coincidiendo en el Black Friday.

La edil de Comercio, María Herminia Padial, ha explicado que «esta acción, enmarcada dentro del plan de dinamización comercial del municipio, tiene como objetivo fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad, premiando la fidelidad de los clientes y contribuyendo a fortalecer la economía local en una época clave para las ventas».

Durante la campaña, que se desarrolla del 24 al 29 de noviembre, los clientes que realicen sus compras en los comercios adheridos recibirán rascas por compras iguales o superiores a 10 €, con los que podrán optar a premios directos distribuidos aleatoriamente como: televisión, reloj inteligente, cámara deportiva, barra de sonido, robot aspirador, robot de cocina, tablet, smartpone, cascos inalámbricos y altavoz inteligente.

«Esta propuesta refuerza nuestro compromiso con los establecimientos de cercanía dándoles visibilidad, ya que son el motor de empleo y vida en nuestras calles. Apostamos por crear incentivos que animen a comprar en El Ejido y por apoyar a nuestros empresarios locales en un momento tan importante del año».

La iniciativa está financiada por los Fondos Europeos, dentro del Programa de Comercio Minorista y tiene como objetivo premiar la fidelidad de los clientes y aumentar la visibilidad de los negocios locales durante las semanas de mayor actividad comercial del año.