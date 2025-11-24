Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación de la campaña. IDEAL

El Ejido impulsa su comercio local con la campaña 'Rascas Black Week'

Los clientes que realicen sus compras en los comercios adheridos recibirán rascas por compras iguales o superiores a 10 euros y podrán optar a varios premios

J. C.

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la Cámara de Comercio de Almería han puesto en marcha la campaña ' ... Rascas Black Week', una iniciativa dirigida a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la Navidad y coincidiendo en el Black Friday.

