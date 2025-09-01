El Ejido impulsa un campamento que promueve valores terapéuticos Se va a desarrollar del 1 al 4 de septiembre con una intensa programación que cuenta con senderos, juegos y mindfulness

Este plan tiene entre los objetivos fomentar la autonomía personal y la interacción social positiva.

J. C. El Ejido Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:18

El área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de El Ejido organizó un campamento que se desarrollará del 1 al 4 de septiembre en el camping 'Valle de Andarax, en el área recreativo 'El Nacimiento' en Laujar cuya finalidad es promover valores pedagógicos, lúdicos y terapéuticos.

El campamento está dirigido a personas a partir de 12 años y cuenta entre su programación con senderos accesibles, juegos cooperativos sensoriales, flotación asistida, actividades multisensoriales y mindfulness. La concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, explicó que «con este Campamento buscamos dar respuesta a las necesidades tanto de los usuarios como de sus familias, ofreciéndoles una opción de ocio para que puedan disfrutar en igualdad de condiciones al resto de las personas de su edad».

Entre los objetivos se encuentran fomentar la autonomía personal y la interacción social positiva en un entorno natural seguro; estimular las capacidades motrices, cognitivas y sensoriales mediante el juego, el movimiento y la expresión corporal; y promover la autoestima, la relajación emocional y la regulación del estrés a través de experiencias al aire libre.

«Ofrecemos un espacio de diversión, inclusión y bienestar integral adaptado a las necesidades y ritmos individuales y potenciamos la conexión con la naturaleza mediante actividades», comentó la edil María del Mar Martínez.