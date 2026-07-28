El Ejido impulsa una actuación para la mejora del campo de Las Norias

La Junta de Gobierno celebrada este lunes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó, además de las habituales licencias urbanísticas, diversos expedientes destinados a reforzar ... las infraestructuras municipales y mejorar los servicios públicos.

Entre los asuntos más destacados figura la aprobación del expediente de contratación de las obras de vallado del campo de fútbol de Las Norias, una actuación que permitirá incrementar la seguridad de esta instalación deportiva y homogeneizar todo su perímetro.

Actualmente, el cerramiento presenta dos alturas diferentes debido al desnivel existente entre el terreno de juego y el parque colindante. Mientras que desde el interior del campo el vallado alcanza una altura media de 2,40 metros, desde el parque apenas supera los 1,20 metros, circunstancia que favorece la entrada al recinto y posibles actos vandálicos.

Intervención

La intervención consistirá en elevar el muro existente mediante la instalación de una banda prefabricada de 1,35 metros de altura sobre la estructura actual, reforzando los perfiles metálicos para garantizar la estabilidad del conjunto. Con esta actuación se incrementará la protección de la instalación deportiva, se dificultará el acceso no autorizado y se unificará la altura del cerramiento en todo su perímetro.

En el ámbito cultural, la Junta de Gobierno dio luz verde a la octava fase de los contratos de patrocinio del 49º Festival de Teatro de El Ejido, así como a la contratación de los espectáculos que formarán parte de la programación de las próximas Fiestas de Las Mercedes de Balerma.

Servicio de reparación

Por otra parte, el Consejo de Administración de DUE aprobó distintos acuerdos dirigidos a garantizar el correcto mantenimiento de las zonas verdes y espacios públicos. Entre ellos, destaca la adjudicación del servicio de reparación de la maquinaria de siega adscrita al Servicio de Parques y Jardines, así como el suministro de mezclas de semillas de césped; el suministro de áridos, piedras y tierra vegetal.

Además, de la contratación del suministro de piezas de repuesto para juegos infantiles, actuaciones que permitirán mantener en óptimas condiciones los parques, jardines y áreas de ocio infantil del municipio.