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El Ejido impulsa una actuación para la mejora del campo de Las Norias

La intervención permitirá incrementar la seguridad de esta instalación deportiva del núcleo ejidense

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El cerramiento presenta dos alturas diferentes debido al desnivel existente entre el terreno de juego y el parque.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno celebrada este lunes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó, además de las habituales licencias urbanísticas, diversos expedientes destinados a reforzar ... las infraestructuras municipales y mejorar los servicios públicos.

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El Ejido impulsa una actuación para la mejora del campo de Las Norias

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