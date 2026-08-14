El Ejido honrará a la Blanca Paloma con la XI Romería de Guardias Viejas a Almerimar

El Ejido se prepara para celebrar el sábado 22 de agosto la XI Romería-Convivencia del Rocío, una cita muy especial para los devotos de ... la Blanca Paloma y que se ha convertido en un atractivo turístico, religioso y cultural para el municipio.

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, y la Hermana Mayor de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de El Ejido, Alicia García, junto a miembros de su Junta de Gobierno, presentaron el cartel anunciador de esta cita en el Ayuntamiento de El Ejido.

Como es tradición, la Iglesia de Santiago Apóstol de Guardias Viejas acogerá la Misa rociera a las 18.00 horas, tras la cual dará comienzo la Romería que contará con la participación de cientos de peregrinos, tanto a pie, como a caballo o en carruajes, hasta llegar a la puerta de la Iglesia Sagrada Familia de Almerimar donde tendrá lugar a las 21.30 horas la ofrenda floral y se rezará una Salve Rociera.

La convivencia entre los asistentes se llevará a cabo junto al chiringuito 'Evasión', donde se vivirá otro de los momentos más bonitos de la jornada como es el rezo del rosario a la medianoche. Para formar parte de esta XI Romería-Convivencia de Guardias Viejas a Almerimar, la Hermandad del Rocío de El Ejido ya abrió las inscripciones presenciales para asistir con caballo o carruaje, aportando la documentación requerida, que se podrán realizar los días 17 y 18 de agosto, de 21.00 horas a 23.00 horas en los salones parroquiales de la Iglesia Sagrada Familia de Almerimar.

Por último y para garantizar el buen desarrollo de este evento, se prevé un amplio dispositivo compuesto por Policía Local y Protección Civil que velará por la seguridad de todos los participantes.

Fiestas

El calendario festivo de El Ejido prosigue su curso. Si este domingo, Balerma cierra sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, en unos días comienzan las de la pedanía de Pampanico, que se celebrará en honor a San Rafael durante la tercera semana de agosto, al igual que las fiestas de San Silvestre en honor del mismo santo. Ya, el último fin de semana de agosto, San Agustín celebrará sus festejos en honor a San Agustín y la Virgen de la Consolación.

Durante la primera semana de octubre, El Ejido volverá con más festejos destacando las Fiestas del Centro en honor a Divina Infantita y para finalizar, el municipio contará con Nuestra Señora del Pilar, en Calahonda, cerrando así los festejos locales.