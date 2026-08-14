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El Ejido honrará a la Blanca Paloma con la XI Romería de Guardias Viejas a Almerimar

Como es tradición, la Iglesia de Santiago Apóstol de Guardias Viejas acogerá la Misa rociera a las 18.00 horas, tras la cual dará comienzo la Romería que contará con la participación de cientos de peregrinos

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Imagen de la presentación del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido se prepara para celebrar el sábado 22 de agosto la XI Romería-Convivencia del Rocío, una cita muy especial para los devotos de ... la Blanca Paloma y que se ha convertido en un atractivo turístico, religioso y cultural para el municipio.

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