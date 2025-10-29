El Ejido hará realidad un Centro Municipal de Discapacidad y Salud Mental

El Ejido va a hacer realidad un Centro Municipal de Discapacidad y Salud Mental que se va a ubicar en la antigua Nave de Ejidomar. ... Así lo hizo saber el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en la gala de La Asociación El Timón que cumplía hace unos días la fecha redonda de 30 años.

«Se trata de un espacio público que se va a destinar a promover la participación, autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad y problemas de salud mental». «Con casi 600 metros cuadrados va a albergar salas y recursos de uso común para las asociaciones, facilitando el trabajo colaborativo, la atención a usuarios, el desarrollo de actividades formativas, deportivas y culturales y, por supuesto, la coordinación de programas conjuntos».

Además, el primer edil añadió que «el edificio se va a dividir en dos espacios diferenciados, nave para uso deportivo y cultural adaptado y edificio multidisciplinar con despachos, almacén, baños ostomizados, aula de informática y salas para talleres musicales, reuniones, rehabilitación, gimnasio, fisioterapia, formación y reuniones».

Plan EDIL

El Centro Municipal de Discapacidad y Salud Mental es uno de los proyectos que van dentro de la EDIL, de la inversión que se le ha aprobado al Ayuntamiento de El Ejido dentro de la EDIL siendo uno de los proyectos que se pretende realizar.

El Ayuntamiento de El Ejido continúa dando importantes pasos para avanzar en los diferentes proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio dentro del marco de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), enmarcada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y dentro del plan financiero plurianual (MFP) 2021-2027.

El Ejido se convirtió en uno de los municipios almerienses y andaluces que mayor volumen de financiación va a recibir con un importe de 11.948.905 euros, lo que supone el 85% de una inversión total de 14.057.535 euros, que incluye proyectos con los que seguir creciendo hacia un municipio más sostenible y cohesionado.

Para ello, el alcalde, Francisco Góngora, junto a los concejales del equipo de Gobierno, mantuvo una reunión de coordinación con los responsables de la empresa especializada en asistencia técnica y gestión de proyectos con financiación europea, Dominus, y técnicos municipales, para analizar las actuaciones previstas.

El máximo responsable del Ayuntamiento, Francisco Góngora, señaló que «el objetivo es hacer de El Ejido una ciudad más sostenible, mejor adaptada a los retos actuales y futuros, en definitiva, más resiliente».