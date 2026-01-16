«El Ejido está haciendo un esfuerzo enorme para garantizar la convivencia y la cohesión social»

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha presentado las líneas estratégicas y retos para 2026 de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de ... El Ejido, así como un balance de gestión del área.

Delia Mira ha señalado que «desde el Gobierno local reafirmamos nuestro compromiso con una política social responsable basada en la convivencia y la cohesión social, pero también en la defensa del interés general y del bienestar de los ejidenses».

«Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ejidenses y garantizar la convivencia en un municipio dinámico, exigente y que necesita de unos Servicios Sociales bien dimensionados y orientados a la prevención como clave para seguir avanzando como ciudad».

Mira ha detallado que la acción de Servicios Sociales se articula en torno a cinco grandes líneas estratégicas: Integración y Cohesión Social, Vivienda y Mejora del Hábitat, Tercera Edad, Igualdad de Género e Intervención Individual y Familiar.

La primera línea es la integración y la cohesión social, ya que «El Ejido soporta una presión migratoria muy superior a la media, hay un flujo constante de personas recién llegadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Algunos viven en contextos de exclusión severa y, por otro lado, contamos con población inmigrante ya asentada donde conviven dos perfiles muy diferenciados, personas con una clara voluntad de integración, formación y adaptación de contribuir a la prosperidad de El Ejido y otras que reproducen estilos de vida de otros lugares, con graves carencias educativas, culturales y cívicas que dificultan la convivencia y la integración. Esta realidad no es coyuntural, es estructural y, por tanto, requiere de políticas de Estado serias y no de improvisaciones ni parches».

«Ante esta realidad social, quiero dejar muy claro que El Ayuntamiento de El Ejido está haciendo un esfuerzo enorme y responsable, muchas veces en solitario, para garantizar la convivencia y la cohesión social, sin el apoyo necesario del Gobierno Central, que es quien tiene las competencias en inmigración y debiera de garantizar por una parte, que no se tensionaran zonas que ya tienen un peso de población inmigrante muy superior al del resto del territorio y, por otro, financiar adecuadamente a un municipio como El Ejido para poder seguir implementando todos los proyectos y políticas de integración necesarios».

«En este punto quiero señalar que nos desalienta y desanima, tanto al Ayuntamiento como a los ejidenses, la poca preocupación que muestra el Gobierno Central en materia de inmigración en El Ejido, un hecho que no sólo no nos ayuda a avanzar, sino que nos hace retroceder».

Sobre esta cuestión, Mira ha puesto el acento en que «estamos asistiendo a un incremento exponencial de personas trasladadas a nuestro municipio sin planificación, sin información y sin coordinación con el Ayuntamiento. Personas alojadas en dispositivos gestionadas por ONGs y financiados por el Gobierno que permanecen desocupadas y sin itinerarios reales de integración mientras se les resuelve los permisos de protección internacional».

«Me refiero al Dispositivo de Ejidohotel con 200 plazas donde alojan a varones procedentes fundamentalmente del África Subsahariana y al Hostal Santo Domingo, con 72 plazas, donde se alojan mujeres o familias con niños pequeños y del que no tenemos ningún tipo de información a pesar de haberlo solicitado infinidad de veces»

«El Ejido no puede seguir soportando en solitario una presión migratoria desproporcionada, necesitamos de políticas migratorias serias y responsables y una financiación adecuada por parte de todas las Administraciones».

Por ello, «llevamos mucho tiempo exigiendo al Gobierno Central, con el alcalde a la cabeza: un control riguroso de fronteras; aplicación real de las órdenes de expulsión; reparto equitativo de solicitantes de asilo, evitando que municipios como El Ejido soporten una presión desproporcionada; centros de internamiento, no hoteles, para quienes llegan por vías irregulares; financiación específica y suficiente acorde a nuestra realidad; y un modelo de inmigración vinculado al empleo y a la capacidad de acogida».

Por el contrario, desde el Ayuntamiento «hacemos un esfuerzo titánico» con el desarrollo de programas y actuaciones como ERACIS+, mesas comunitarias y espacios de gobernanza, el programa PIGCA, cursos de lengua española, formación a la ciudadanía, talleres para mujeres inmigrantes, trabajo coordinado junto a Policía Local y con la comunidad marroquí para contribuir a la recuperación de zonas, protección de la infancia y adolescencia y la celebración del Consejo Municipal de la Integración y Convivencia.

Igualmente se están haciendo controles rigurosos de comercios y acompañamiento a aquellos comerciantes inmigrantes preocupados por la imagen de sus barrios y de El Ejido. También, ya está en marcha el Aula Municipal de Convivencia, un recurso socioeducativo para trabajar con alumnos con medidas de expulsión y sus padres.

Junto a la Integración y la Cohesión Social, otra de las líneas de actuación de Servicios Sociales va a ser la mejora del hábitat, de la vivienda y del entorno. Delia Mira ha incidido en que «aunque no tenemos competencia directa en vivienda, el proyecto 'Cuidando El Ejido' demuestra que mejorar el entorno urbano mejora la calidad de vida y la convivencia».

Más de 3.500 intervenciones, 250 mediaciones vecinales y la creación de 14 comunidades de vecinos en zonas desfavorecidas avalan este modelo, basado en prevención, intervención acompañamiento y, cuando es necesario, aplicación de la normativa sancionadora.

La metodología que se aplica desde este proyecto es: detección de las deficiencias que presenta el edificio; visita a los edificios, entrevista con los propietarios/ residentes para la explicación de la ordenanza cívica municipal y creación de las comunidades en caso de que no estén constituidas; visitas de seguimiento para comprobar el cumplimiento de la ordenanza y, en caso de no darse los resultados esperados, derivación a policía local y/o urbanismo para aplicación de las sanciones previstas en la ordenanza, así como incoación de expedientes disciplinarios.

«Quiero destacar el esfuerzo que este Ayuntamiento lleva años realizando de forma seria, sin populismo y sin publicidad, contra el chabolismo, la infravivienda y la ocupación ilegal de viviendas», ha apostillado la concejal de Servicios Sociales.

Otro eje en el que va a continuar trabajando la concejalía de Servicios Sociales es la participación de la Tercera Edad. «El bienestar de nuestros mayores es una prioridad». Más de 1.500 personas mayores participan cada año en talleres de memoria, competencia digital y actividades comunitarias.

«Hemos consolidado el programa contra la 'Soledad no Deseada', con la primera mesa radar de la provincia y hemos incrementado las subvenciones a las 13 asociaciones de mayores, reforzando su papel en la vida social del municipio. En este año hemos dotado a cada una de las asociaciones de mayores con 3.000 € y, además, acabamos de inaugurar el décimo tercer Centro de Mayores Las Palmeras/San Francisco».

Otra línea de actuación de Servicios Sociales es la Intervención individual y familiar. En datos, en 2025, desde el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento se han atendido a casi 5.000 personas, gestionando más de 10.000 consultas, relacionadas principalmente con dependencia, ayuda a domicilio, vivienda, necesidades económicas o familia numerosa.

Mientas que, en materia de protección de la infancia, hemos trabajado con más de 350 familias y casi 500 menores en situación de riesgo; el Equipo de Tratamiento Familiar ha intervenido con 47 familias; y el absentismo escolar se ha mantenido en un 1,16 %, un dato muy positivo.

En cuanto a Igualdad de Género, el Centro Municipal de Información a la Mujer ha atendido en 2025 a casi 600 mujeres, ofreciendo asesoramiento jurídico, psicológico y sociolaboral y el programa Avanzando en Conciliación ha permitido que más de 30 familias vulnerables accedan al mercado laboral.

Por último, la edil de Servicios Sociales ha abordado los próximos retos y objetivos que se marcan desde la concejalía. «El principal reto al que se enfrenta el municipio de El Ejido, es avanzar hacia un modelo de ciudad cohesionada, inclusiva y próspera en el que el desarrollo económico y social vaya acompañado de la mejora continua del entorno urbano y de la calidad de vida de los ejidenses».

De este modo, los retos pasan por el funcionamiento del Aula Municipal de Convivencia; la constitución de la sexta Mesa Comunitaria en Santa María del Águila; consolidar el trabajo con mujeres inmigrantes para favorecer su conocimiento del español, de las habilidades sociales, orientación laboral y del funcionamiento de los sistemas públicos en España; así como continuar impartiendo formación en ciudadanía para inmigrantes.

De igual modo, se va a continuar potenciando el programa 'Cuidando El Ejido'; la coordinación con personas referentes de la comunidad marroquí; incorporación al tejido empresarial de ERACIS+; el II Plan de Igualdad; y elaborar el I Plan de Infancia y Adolescencia.

En definitiva, «desde los Servicios Sociales de El Ejido, seguiremos trabajando con rigor, planificación y firmeza para que El Ejido continúe siendo un municipio de oportunidades, convivencia y progreso».