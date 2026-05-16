El Ejido habilitará más de 90 plazas de aparcamiento para el Ejido Norte

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves aprobó más de una veintena de puntos relativos a diferentes áreas de gestión municipal, entre ellos destaca ... el expediente de contratación de las obras de adecuación de solares como aparcamientos en la zona de Ejido Norte, una actuación destinada a ampliar las plazas de estacionamiento en el entorno del nuevo Pabellón, en respuesta al crecimiento de actividad y afluencia que está experimentando esta área de la ciudad. El presupuesto de ejecución asciende a 100.000 euros y el plazo previsto de ejecución será de dos meses.

El proyecto contempla la habilitación de dos zonas de aparcamiento situadas junto al nuevo equipamiento municipal y entre Camino del Ayudante y calle Comisario Ángel Fernández, con el objetivo de facilitar el acceso tanto a los usuarios del pabellón como a los vecinos que hacen uso de las zonas verdes, parques, comercios y futuros servicios previstos en el entorno.

La intervención permitirá crear un total de 92 plazas de aparcamiento, de las que siete estarán reservadas para personas con movilidad reducida, reforzando así la accesibilidad y la funcionalidad urbana de este espacio en expansión.

Las obras incluirán actuaciones de desbroce, nivelación y relleno de terrenos para adaptar los solares a la cota de calle, así como la demolición y adecuación de acerados para la ejecución de accesos. Además, se procederá a la reconstrucción de un muro de contención en el Camino del Ayudante para garantizar la seguridad y evitar escorrentías hacia el aparcamiento.

El proyecto también contempla la pavimentación de accesos y zonas de estacionamiento mediante adoquín y mezcla bituminosa, además de toda la señalización horizontal y vertical necesaria para ordenar el tráfico y los itinerarios peatonales. El Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras y servicios públicos, favoreciendo la movilidad, el estacionamiento y la calidad urbana de la zona.

La Junta de Gobierno también aprobó la designación de los días festivos locales para 2027, correspondiente a los lunes 26 de abril y 28 de junio, tras las festividades de San Marcos y San Isidro.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del proyecto de regeneración y mejora de las plazas Popares, Virgen del Pilar, Legión de España y Celia Viñas, ubicadas en zonas ERACIS e incluidas en el PAI de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

El objetivo de esta actuación es revitalizar espacios actualmente en desuso, mejorar las zonas verdes, renovar el mobiliario urbano y crear entornos más accesibles, seguros e inclusivos para todos los vecinos. El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 578.067,71 euros y el importe de adjudicación de las obras es de 538.064,71 euros.