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El Ejido habilitará más de 90 plazas de aparcamiento para el Ejido Norte

Las obras, con un presupuesto de 100.000 euros, incluirán mejora de acerados, señalización, adecuación de accesos y también, pavimentación

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El Ayuntamiento de El Ejido celebró la mañana de este jueves una nueva Junta de Gobierno.
El Ayuntamiento de El Ejido celebró la mañana de este jueves una nueva Junta de Gobierno. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves aprobó más de una veintena de puntos relativos a diferentes áreas de gestión municipal, entre ellos destaca ... el expediente de contratación de las obras de adecuación de solares como aparcamientos en la zona de Ejido Norte, una actuación destinada a ampliar las plazas de estacionamiento en el entorno del nuevo Pabellón, en respuesta al crecimiento de actividad y afluencia que está experimentando esta área de la ciudad. El presupuesto de ejecución asciende a 100.000 euros y el plazo previsto de ejecución será de dos meses.

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