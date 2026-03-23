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Los ediles Javier Rodríguez y Delia Mira en una reunión. IDEAL

El Ejido garantiza la atención educativa a estudiantes que son temporalmente expulsados

La Comisión de Seguimiento se ha reunido en el edificio de Servicios Sociales, con la presencia de los concejales Delia Mira y Javier Rodríguez

J. C.

El Ejido

Lunes, 23 de marzo 2026, 01:05

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El edificio de Servicios Sociales ha acogido hace unos días la reunión de la Comisión de Seguimiento del Aula Municipal de Convivencia para evaluar los ... primeros dos meses de funcionamiento de este nuevo programa municipal, a través del que se garantiza la atención educativa a aquellos estudiantes de Secundaria que han sido sancionados temporalmente con la expulsión de sus centros educativos.

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