El Ejido ganará un nuevo Centro de Usos Múltiples en Santa María del Águila

Durante la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido se aprobó sacar la licitación del proyecto de adecuación del antiguo Mercado de Abastos ... de La Aldeílla.

La actuación permitirá recuperar el antiguo Mercado de Abastos de Santa María del Águila para su conversión en un centro de usos múltiples, con una inversión aproximada de 705.328 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, para dotarlo de un nuevo uso social, cultural y recreativo al servicio del núcleo urbano.

Ubicado en un enclave estratégico del núcleo, el inmueble, de una sola planta y con una superficie de 512 metros cuadrados, será completamente reorganizado para albergar distintas áreas funcionales. El nuevo diseño contempla cuatro aulas principales -incluyendo un espacio flexible, un taller de cocina, una sala polivalente y un área para conferencias- además de despacho, aseos accesibles y zonas técnicas. La intervención prioriza espacios versátiles, bien iluminados y adaptados a diferentes actividades.

El proyecto también incluye la mejora de accesos, fachadas e instalaciones, incorporando lucernarios para favorecer la iluminación natural y ampliando huecos en el edificio. Asimismo, se reforzarán las condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia, garantizando su adecuación a la normativa vigente y su transformación en un espacio moderno e inclusivo para la ciudadanía.

Más proyectos

A esta actuación se suma la aprobación de otros proyectos estratégicos financiados con remanentes por importe de 6.537.139 euros. Se trata de la Construcción de la Biblioteca y Sala de Estudios en la Estación de Autobuses de El Ejido; la Adecuación de locales en CC-1 de Almerimar como Centro de Usos Múltiples; y la Adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María del Águila como Centro de Usos Múltiples.

En la Junta de Gobierno del pasado 24 de abril se abordaron otros asuntos relevantes, como la contratación de las obras para la sustitución de la cubierta en la nave de petanca de Santa María del Águila, dañada por la granizada asociada a la DANA, con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La actuación contempla la renovación integral de la cubierta, la mejora de la estructura y la incorporación de soluciones que garanticen seguridad, aislamiento y entrada de luz natural.

Asimismo, se ha adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas en el Parque Municipal San José a la empresa Grupo Control, con una dotación anual de 69.162 euros. También se aprobaron otros expedientes vinculados a la gestión municipal, como el suministro de equipamiento policial para vehículos tipo 'pick up', el mantenimiento técnico de los equipos de televisión digital terrestre y de Radio Ejido, y nuevas fases de contratos de patrocinio del 49 Festival de Teatro de El Ejido, reforzando la colaboración con el tejido empresarial local en uno de los principales eventos culturales del municipio.