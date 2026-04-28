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El Ejido ganará un nuevo Centro de Usos Múltiples en Santa María del Águila

El nuevo diseño contempla cuatro aulas principales, incluyendo un espacio flexible, un taller de cocina, una sala polivalente y un área para conferencias, además de despacho, aseos accesibles y zonas técnicas

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, señala el nuevo proyecto que se realizará en Santa María del Águila.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, señala el nuevo proyecto que se realizará en Santa María del Águila. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Durante la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido se aprobó sacar la licitación del proyecto de adecuación del antiguo Mercado de Abastos ... de La Aldeílla.

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