El Ejido gana nuevos servidores públicos: el municipio contará con tres agentes más de Policía

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, presidió este viernes el acto de toma de posesión de tres nuevos agentes de la Policía Local, quienes ... se incorporan oficialmente a la plantilla municipal tras superar el proceso selectivo y completar con éxito el periodo de formación.

Durante el acto, en el que estuvieron acompañados por el intendente jefe, Marco Muñoz, y sus familiares, el regidor les felicitó por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante todo el proceso formativo. Al tiempo, destacó «el buen funcionamiento de la plantilla de Policía Local».

Góngora les recordó la responsabilidad que asumen a partir de ahora como miembros del cuerpo policial. «Sois servidores públicos, garantes de la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana en El Ejido».

Por ello, los animó a ejercer su labor «con compromiso e iniciativa, atendiendo siempre a la legalidad, al sentido del deber y primando el bien común, con objetividad y rectitud». Del mismo modo, les pidió que desarrollen su trabajo «con ecuanimidad, justicia y flexibilidad, atendiendo a las necesidades de nuestros vecinos y ofreciendo un servicio cercano».

Refuerzo de plantilla

Con la incorporación de estos tres nuevos efectivos, el Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla de la Policía Local, «una herramienta clave», señaló, dentro de su compromiso por «garantizar la seguridad ciudadana, a pesar de la complejidad social del municipio, mediante el incremento de los recursos humanos y materiales del cuerpo. Una línea de trabajo que permite fortalecer su capacidad operativa y de respuesta en la protección y el bienestar de todos los ejidenses».

Desde el pasado 6 de julio, otros 7 agentes están realizando sus prácticas en el municipio, ya patrullan junto a agentes veteranos, adquiriendo experiencia y conociendo el funcionamiento de las diferentes unidades del cuerpo. Además, en las próximas semanas se iniciará el proceso de selección para incorporar 8 agentes más, que se incorporarán a la Unidad de Policía de Proximidad.

Plan Verano Seguro 360

El área de Protección Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local de El Ejido diseñaron el 'Plan Verano Seguro 360', un ambicioso dispositivo especial de seguridad que inició su fase operativa el pasado 19 de junio y permanecerá activo hasta el 13 de septiembre.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, presentaron a mediados de junio en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV) este operativo integral en el que participan todas las unidades especializadas del cuerpo con el objetivo de reforzar la seguridad, la prevención, el civismo y la atención ciudadana durante los meses de mayor actividad en el municipio.

El dispositivo cuenta con la implicación de las unidades de Prevención 092/112, el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV), la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de Tráfico, la Unidad Canina, el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), la Unidad de Convivencia Ciudadana, la Patrulla Rural, medios aéreos mediante drones y la unidad temporal de playas.

Asimismo, el plan contempla campañas específicas de vigilancia y control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), así como la instalación de puntos aleatorios de control de documentación y vehículos. Del mismo modo, se desarrollarán controles preventivos para la detección del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes al volante, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo. El operativo también incorporará nuevos medios materiales.