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El Ejido gana nuevos servidores públicos: el municipio contará con tres agentes más de Policía

Góngora da la bienvenida a los agentes tras completar con éxito su formación

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Toma de posesión de los nuevos agentes de Policía Local de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, presidió este viernes el acto de toma de posesión de tres nuevos agentes de la Policía Local, quienes ... se incorporan oficialmente a la plantilla municipal tras superar el proceso selectivo y completar con éxito el periodo de formación.

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El Ejido gana nuevos servidores públicos: el municipio contará con tres agentes más de Policía

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