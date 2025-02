'Ejido Games 2025' se convertirá en la capital de los videojuegos en febrero

Marcos Tárraga Almería Lunes, 3 de febrero 2025, 14:39 Comenta Compartir

Ya está todo preparado para que, los días 15 y 16 de febrero, el Teatro Auditorio de El Ejido acoja una nueva edición de 'Ejido Games', el mayor y más importante evento de esports, ocio digital y cultura Geek de la provincia, que esta edición alcanzará el máximo nivel con las novedades jugables más actuales del momento.

El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, ha dado a conocer los detalles de esta importante cita, junto a Adrián Franco de Eventos BWG, donde ha resaltado que «se afianza como un evento de calidad cuya esencia es la diversión familiar y juvenil con el mundo de los videojuegos como eje central que atrae a grandes y pequeños de dentro y fuera de la provincia permitiendo su interacción en torno al Décimo Arte».

«Con Ejido Games 2025, ofrecemos una oferta lúdica nunca vista y con importantes novedades, que nos consolida como el referente a nivel provincial en la organización de este tipo de fiestas y que nos permite dar un paso más para conseguir estar en el panorama de eventos a nivel nacional», ha apostillado el concejal de Juventud.

Organizado por la Concejalía de Juventud y Eventos BWG, en la sexta edición ocupará «las cuatro plantas del Auditorio con 1.500 metros cuadrados, tendrá entrada gratuita y el horario será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas».

Javier Rodríguez ha detallado que «volvemos a marcarnos como objetivo que el juego libre sea la base de las jornadas, alcanzando a público de todas las edades y de todos los gustos que van a poder probar las novedades jugables más actuales y las más atractivas del momento. También habrá lugar para torneos y campeonatos, pero de una forma más básica, alejándose del cariz competitivo y centrándose en su faceta más lúdica, para que la diversión sea lo más importante».

Los contenidos se dividirán en los diferentes espacios del Auditorio, como el foyer, sala A, sala B, Hall del Auditorio y Biblioteca. Así, la zona foyer estará ocupada por la zona retro con selección de juegos NES, SNES, Megradive, Gamecube, Nintendo 64, x5 Arcade Stick y exposición de Lego de Harry Potter.

En la Sala A, habrá concurso de Cosplay, stands de cosplayers, Concierto Idol de Aine Berry, Adivina el Anime, Random Play K-pop, tributo a Babymetal, The moving Stones, Gartic Phone con exhibiciones de baile y musicales.

En la biblioteca y sala B, se encontrará la Zona Esport, Tekken 8, EA Sports 25, Rocket League, Super Smash Bros, Ultimate, Dragon Ball Sparking Zero, Street Fighter VI, Guilty Gear, The King of Fighter, Mario Kart 8 Deluxe y Dragon Ball Fighter. También en la Zona Free Play, se podrá disfrutar Captain Tsubasa (Oliver y Benji), My Hero Academia, Street Fighter 30 Aniv., Forza Horizon, Kimetsu-Guardianes de la noche, Naruto Storm 4, Spiderman, Battlefront, Goat Simulator y One Piece. También estará la zona juegos de mesa y la zona Just Dance.

Adrián Franco ha detallado que el hall del Auditorio acogerá «la zona comercial con stands de venta que supondrá una oportunidad para visitantes y comerciantes del sector». Y, por último, el concejal de Juventud ha animado «a todos los ejidenses y almerienses a que se acerquen a disfrutar de esta feria en torno al mundo del videojuego que en esta edición crece con multitud de novedades y títulos para disfrutarlos solos o en grupo y donde compartir experiencias va a ser lo más importante».