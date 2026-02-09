El 'Ejido Game' llegará este mes de febrero con realidad virtual, ocio digital y videojuegos

Ya está todo preparado para que los días 21 y 22 de febrero llegue al Auditorio una nueva edición de 'Ejido Game', uno de los ... eventos más esperados del año en la provincia relacionado con los videojuegos, el ocio digital, la realidad virtual y la cultura 'gamer'.

El edil de Juventud, Javier Rodríguez, dio a conocer los detalles de esta importante cita junto a Alejandro Sánchez y Juanjo Lozano de Alejú, donde resaltó que «se trata de un evento único y de referencia en la provincia, que va a reunir al pasado, presente y futuro de los videojuegos, donde aficionados, jóvenes y familias van a poder disfrutar, sin importar su edad, de una experiencia que va más allá del entretenimiento, ya que ofrece diversión y aprendizaje en torno al décimo arte».

Organizado por la Unidad de Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido y Alejú Servicios Culturales, el evento contará con áreas diferenciadas como el Hall del Teatro, el Hall de la Biblioteca, foyer, sala B y Sala A.

«Será una experiencia inolvidable donde van a integrarse juego y formación» con zona de videoconsolas y simulación, torneos, presentaciones, charlas, cosplay, K-pop, Just Dance, juegos de mesa, talleres, artistas locales, photocall, personajes y concierto.

Asimismo, dispondrá de entrada gratuita, de modo que, durante dos días, el Teatro Auditorio transformará sus 1.500 metros cuadradosa de espacio en el epicentro del mundo gaming en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas.

Programación

En cuanto a la programación propone durante la primera jornada zona e-sport, freeplay y gafas de Realidad Virtual en el Hall del Auditorio y, como novedad, también habrá simulación de coches.

Alejandro Sánchez señaló que «durante las dos jornadas habrá un photocall donde los asistentes se podrán hacer fotos y etiquetar a @ejidogame. La imagen más divertida optará a regalos».

La zona del Hall de la Biblioteca dispondrá de juegos de mesa, con una zona más amplia que en ediciones anteriores, y con zona retro donde nostalgia y creatividad se darán la mano.

El foyer dispondrá de impresión en 3D, ilustraciones y 'merchandising' con artistas locales y puestos artesanos; la Sala B estará destinada a Just Dance, con torneos amateur y profesional y la Sala A Cosplay, con charla, pasarela, concurso y premios.

Asimismo, 'Ejido Game 2026' también contará con una vertiente divulgativa, a través de charlas y presentaciones. El sábado se presentará el juego 'Mario Tennis Fever 2' y habrá charla a cargo del Empershao (Jaime Vargas), streamer y creador de contenido con más de 10 años de experiencia y cuatro millones de seguidores y de Aine Berry, Idol de Almería que debutó en Tokio.

Juanjo Lozano detalló que «Ejido Game' también está pensado para los más pequeños». De modo que se habilitó zona creativa para 'Crear tu mundo' con piezas de Minecraft impresas y Pixel Art y, en horario de tarde, habrá talleres de diademas de Catrina, orejas de Derpy, chapas personalizadas y torneo 'Who Is That Pokemon'.

Novedades

Otra novedad es que se podrá disfrutar de la mejor música con el concierto de la banda de J-Rock, especializada en openings de anime, videojuegos y temas propios enfocados a la cultura japonesa.

El domingo la zona Hall del Auditorio será visitada por personajes muy conocidos: Pikachu y Sonic, que interactuarán con los visitantes. Continuarán los juegos de mesa, la zona de talleres que incluirá hacer stickers de personajes; Sala B con Just Dance; Sala A con K-Pop y habrá una presentación a cargo de Dragon Quest VII: Reimagined y charla sobre Nintendo Switch 2.