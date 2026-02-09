Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Ejido Game 2026' contará con una vertiente divulgativa, a través de charlas y presentaciones. IDEAL

El 'Ejido Game' llegará este mes de febrero con realidad virtual, ocio digital y videojuegos

Con entrada gratuita, el Teatro Auditorio se transformará en el epicentro del mundo 'gaming', en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 9 de febrero 2026, 19:54

Ya está todo preparado para que los días 21 y 22 de febrero llegue al Auditorio una nueva edición de 'Ejido Game', uno de los ... eventos más esperados del año en la provincia relacionado con los videojuegos, el ocio digital, la realidad virtual y la cultura 'gamer'.

