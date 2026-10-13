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El Ejido formará parte del Congreso Internacional sobre la figura del papa Benedicto XVI

El Ayuntamiento le dedicará una calle con motivo del centenario de su nacimiento

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Uno de los momentos de la reunión llevada a cabo por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, mantuvo la mañana de este martes un encuentro con Ricardo Salvador, ... coordinador del Congreso Internacional sobre la figura de Joseph Ratzinger, y José María Sánchez, párroco de Gádor y organizador de este evento, para abordar la celebración en el municipio de este encuentro internacional, bajo el título 'Un Papa para la historia de la Iglesia y del Mundo'.

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El Ejido formará parte del Congreso Internacional sobre la figura del papa Benedicto XVI

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