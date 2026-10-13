El Ejido formará parte del Congreso Internacional sobre la figura del papa Benedicto XVI

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, mantuvo la mañana de este martes un encuentro con Ricardo Salvador, ... coordinador del Congreso Internacional sobre la figura de Joseph Ratzinger, y José María Sánchez, párroco de Gádor y organizador de este evento, para abordar la celebración en el municipio de este encuentro internacional, bajo el título 'Un Papa para la historia de la Iglesia y del Mundo'.

La reunión permitió avanzar en los preparativos y en la coordinación de los distintos actos que conformarán esta jornada, dedicada a la figura y al legado del papa Benedicto XVI. El programa incluirá, el próximo miércoles, 28 de octubre, una recepción oficial en el Ayuntamiento de El Ejido, la visita a la iglesia de San Isidro y la inauguración de la calle que el municipio dedica al Pontífice con motivo del centenario de su nacimiento.

En este contexto, El Ejido también rendirá homenaje a su figura con la denominación de una vía urbana como Calle Papa Benedicto XVI, una propuesta aprobada en Junta de Gobierno Local el pasado 24 de septiembre. El vial, se encuentra situado junto al Parque San José y el recinto ferial.

La alcaldesa subrayó que la denominación de la Calle Papa Benedicto XVI «constituye un reconocimiento a su figura y a su legado, que quedará presente en El Ejido a través de nuestro callejero». En este sentido, puso de manifiesto que «con esta iniciativa contribuimos a preservar la memoria de una personalidad de dimensión internacional y a dar a conocer su importancia histórica, religiosa e intelectual a las generaciones presentes y futuras».

Esta iniciativa supone un reconocimiento a la figura de Joseph Ratzinger, quien fue el 265.º papa de la Iglesia Católica y ejerció su pontificado entre 2005 y 2013, año en el que renunció al cargo y pasó a ser obispo emérito de Roma. Benedicto XVI falleció en 2022, dejando un importante legado religioso, intelectual y teológico.

El programa, que se desarrollará del 26 al 29 de octubre en diferentes puntos de la provincia, reunirá conferencias, actos culturales, celebraciones litúrgicas y espacios de convivencia en torno a una figura decisiva del pensamiento cristiano reciente.