El Ejido forma a los mayores con talleres de digitalización

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha los talleres de 'Digitalización para Mayores', que se desarrolla a lo ... largo de distintas sesiones hasta el próximo mes de junio. En esta acción formativa participan las asociaciones de mayores de Las Norias, Ejido Norte, Santo Domingo, Loma de la Mezquita, Almerimar, Venta Carmona, Santa María del Águila, Tarambana, Pampanico, Balerma y Matagorda.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha puesto de relieve que «una de las principales preocupaciones que nos suele trasladar este colectivo es el reto que les supone adaptarse al mundo virtual y a los trámites y contenidos digitales».

Este hecho les genera «un aislamiento tecnológico contra el que tenemos que luchar, de ahí que impulsemos esta iniciativa que es eminentemente práctica y que dota a los participantes de los conocimientos útiles para que aprendan a utilizar sus teléfonos móviles con seguridad y con la intención de acabar con las desigualdades en el uso de las nuevas tecnologías».

Las sesiones se organizan de enero a marzo la jornada de los martes para las asociaciones de la 3ª edad de Matagorda y Balerma; los miércoles Pampanico y Tarambana; y los jueves Santa María del Águila y Venta Carmona; mientras que de abril a junio se desarrollan los martes en Almerimar; los miércoles en la Loma de la Mezquita y Santo Domingo; y los jueves en Ejido Norite y Las Norias.

En cuanto a los contenidos, el primero de los bloques programados se centra en las nociones básicas para la utilización del teléfono móvil: teclado, iconos, calendario, linterna o calculadora, entre otros. El segundo bloque se dedica al manejo de la agenda: añadir, eliminar o modificar contactos y realizar llamadas.

La siguiente parada gira en torno a la seguridad: los mayores participantes aprenderán a bloquear el dispositivo, las precauciones que han de tener para recibir ciertas llamadas u ofrecer datos personales por el móvil; así como saber llegar a una dirección utilizando la aplicación Google Maps. El taller avanza con el uso de la cámara: galería de fotos y vídeos, envío y edición.

El quinto apartado aborda la comunicación a través del móvil: hablar de forma escrita y por voz, llamadas y la utilización de WhatsApp (participación y creación de grupos, envío de archivos, cómo compartir ubicación, hacer videollamadas, etc.).

El quinto bloque se centra en la realización de trámites. En concreto, aprenderán a poder consultar notificaciones y cualquier otra gestión con las administraciones públicas a través de diferentes apps como 'Saud Responde'. Conocerán igualmente la aplicación 'Avanza en Verde' del Ayuntamiento de El Ejido.

El último bloque, centrado en el ocio, muestra a los participantes cómo realizar búsquedas por internet; adquirir entradas para eventos o realizar compras; descargar aplicaciones o utilizar la galería de fotos y vídeos y saber realizarlos y editarlos u el uso de la inteligencia artificial.