El Ejido

Los talleres tienen un contenido variado para los mayores. IDEAL

El Ejido forma a los mayores con talleres de digitalización

Con carácter gratuito, se enseña a utilizar con seguridad los dispositivos móviles, descargar aplicaciones, realizar trámites oficiales, uso de Google Maps o utilizar servicios como 'Avanza en Verde' o 'Salud Responde'

J. C.

El Ejido

Lunes, 9 de febrero 2026, 00:52

Comenta

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha los talleres de 'Digitalización para Mayores', que se desarrolla a lo ... largo de distintas sesiones hasta el próximo mes de junio. En esta acción formativa participan las asociaciones de mayores de Las Norias, Ejido Norte, Santo Domingo, Loma de la Mezquita, Almerimar, Venta Carmona, Santa María del Águila, Tarambana, Pampanico, Balerma y Matagorda.

