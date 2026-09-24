El Ejido fomenta una ruta didáctica por el litoral para el Día del Turismo

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido prevé para el próximo 27 de ... septiembre, una propuesta gratuita que permitirá descubrir algunos de los principales recursos turísticos del litoral ejidense mediante una experiencia de juego bajo el nombre 'Una aventura interactiva por la costa de El Ejido'.

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, explicó que «con esta actividad dirigida a toda la familia vamos a recorrer diferentes enclaves singulares y únicos de Balerma, Guardias Viejas y Almerimar mostrando nuestra riqueza natural e histórica a través del aprendizaje, la diversión y el respeto por el entorno».

La actividad se desarrollará a través de la ruta interactiva Marco Topo y va a recorrer el Castillo de Guardias Viejas, el Centro de Interpretación de Punta Entinas-Sabinar, el Lago Victoria, el Puerto, la Playa de San Miguel, la Torre de Balerma, la Playa de Poniente y la Oficina de Turismo.

Los participantes deberán acudir a la Oficina de Turismo de El Ejido en Almerimar, donde recogerán el material necesario para comenzar la aventura a las 10.00 horas. A partir de ese momento, deberán completar los diferentes puntos incluidos en la ruta y superar las pruebas planteadas.

Las personas que completen todos los puntos establecidos durante la jornada podrán canjear su premio al finalizar el recorrido, dentro del horario previsto para la actividad.

Para ello se ofrecen dos posibilidades para participar, recorrido en vehículo propio, que deberá completarse antes de las 14.00 horas y en autobús, que se habilitará específicamente para la actividad.

Además, se activarán dos experiencias especiales dentro del recorrido, que estarán disponibles exclusivamente durante ese día y formarán parte de la propia aventura, de manera que los participantes deberán realizar la ruta para descubrirlas.

La edad recomendada es a partir de los 6 años y las reservas se harán a través del siguiente enlace: https://turismo.elejido.es/index.php/ver-y-hacer/agenda/reservas/

María Herminia Padial señaló que «la celebración de este día sirve para recordar que en El Ejido trabajamos para consolidar al municipio como un destino turístico de calidad y sostenible, de referencia, que apuesta por un modelo turístico que debe perdurar en el tiempo, que cuide de quienes nos visitan y, sobre todo, de quienes les reciben y de nuestro entorno».