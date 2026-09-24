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El Ejido fomenta una ruta didáctica por el litoral para el Día del Turismo

Mediante un juego, los participantes conocerán algunos de los recursos turísticos del municipio

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Almerimar es uno de los destinos del municipio.

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido prevé para el próximo 27 de ... septiembre, una propuesta gratuita que permitirá descubrir algunos de los principales recursos turísticos del litoral ejidense mediante una experiencia de juego bajo el nombre 'Una aventura interactiva por la costa de El Ejido'.

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