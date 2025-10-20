El Ejido firma la renovación del convenio con el Obispado para el mantenimiento de parroquias

La subvención es de unos 15.000 euros y es para invertir en ejecutar obras y tareas de reparación, conservación y adaptación de templos ejidenses

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el Obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, firmaron este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido la renovación del convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen activo y con el que se pone de manifiesto la voluntad de colaboración para garantizar un correcto mantenimiento de las iglesias parroquiales del municipio.

En el acto de la firma estuvieron presentes la edil de Cultura, Elena Gómez, y el edil Manuel Martínez. De esta manera, el Ayuntamiento volverá a conceder una subvención al Obispado de Almería por valor de 15.000 euros, que se destinarán a la ejecución de obras y tareas tanto de reparación, como de conservación de las iglesias y parroquias ejidenses.

El anterior acuerdo permitió ejecutar labores de reparación y mantenimiento en la cubierta del Salón Parroquial de la Iglesia de Santa María Madre, de Santa María del Águila, así como arreglos en la fachada y exteriores, entre otras actuaciones. El alcalde subrayó la necesidad de «garantizar la conservación de nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico y, sin duda, las iglesias y parroquias de nuestro municipio forman parte de él».

Asimismo, el primer edil incidió en «la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad mantener en buen estado este tipo de edificios que son mucho más que meras construcciones, tienen un gran valor y son representativas de nuestra cultura popular y religiosa como pueblo» y ha explicado que «nuestras iglesias parroquiales conservan un legado artístico monumental, documental y arquitectónico que conecta el pasado con el futuro y son símbolos de identidad».

La asistencia económica ha de estar destinada a la realización de obras de reparación, conservación y adaptación de las iglesias del municipio de El Ejido, con objeto de garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.

Acuerdo año anterior

El alcalde, Francisco Góngora, y el Obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, rubricaron el pasado 16 de diciembre de 2024 el acuerdo por el que el Consistorio concede en 2024 una subvención de 15.000 euros para la realización de distintas actuaciones en el municipio. En el acto de la firma estuvieron presentes la concejala de Cultura, Elena Gómez, y el concejal Manuel Martínez. Con el anterior acuerdo, firmado en agosto de 2023, permitió ejecutar labores de reparación, mantenimiento y sustitución de ventanas del salón parroquial de la Iglesia de Santa María del Águila.

Góngora expresó que desde las administraciones «debemos cuidar y mantener nuestro patrimonio y los bienes eclesiásticos, como las iglesias parroquiales, por su gran valor histórico, artístico, cultural y religioso de nuestro municipio». Así, apuntó que «somos conscientes de la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad mantener en buen estado este tipo de edificios que son mucho más que meras construcciones, tienen un gran valor y son representativas de nuestra cultura popular y religiosa como pueblo».

