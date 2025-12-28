Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

DUE va a retirar plantas del vivero del taller ocupacional de ASPRODESA, que cultivan durante todo el año para adornar el municipio. IDEAL

El Ejido firma un convenio de colaboración para realizar actividades conjuntas que favorezcan la inclusión

La rúbrica se ha llevado a cabo en las instalaciones de ASPRODESA ubicadas en el núcleo de San Agustín

J. C.

El Ejido

Domingo, 28 de diciembre 2025, 00:47

La empresa pública DUE y la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de Almería ASPRODESA han rubricado hoy un convenio ... de colaboración con el objetivo de fortalecer los vínculos de unión entre ambos y realizar conjuntamente actividades.

