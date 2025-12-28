El Ejido firma un convenio de colaboración para realizar actividades conjuntas que favorezcan la inclusión

La empresa pública DUE y la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de Almería ASPRODESA han rubricado hoy un convenio ... de colaboración con el objetivo de fortalecer los vínculos de unión entre ambos y realizar conjuntamente actividades.

Durante la firma han estado presentes el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el presidente de ASPRODESA, Francisco Mateo; el gerente de DUE, Antonio Barón; la concejal de Discapacidad, María del Mar Martínez; la directora técnica de ASPRODESA Mª Dolores Rodríguez Crespo; y el director del Centro Ocupacional de ASPRODESA, Juan Rafael Navío.

Góngora ha explicado que «con la firma de este convenio se establece un marco estable de colaboración que nos permitirá trabajar de forma coordinada en iniciativas que fomenten la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, la sensibilización social y la mejora de su calidad de vida y la de sus familias».

«Es una herramienta para pasar a la acción, para impulsar proyectos concretos, compartir recursos y avanzar en políticas responsables que refuercen la cohesión social». «Entendemos que la inclusión no es una opción, sino una obligación moral y social».

A través de este acuerdo, DUE va a retirar plantas del vivero del taller ocupacional de ASPRODESA, que cultivan durante todo el año para adornar el municipio, es decir, rotondas, plazas, parques y diferentes espacios públicos.

Y DUE a cambio va a ayudar a ASPRODESA en las labores más complicadas del vivero como, por ejemplo, la poda en altura de palmeras o la retirada de los restos de plantas y podas.

De este modo, las partes se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para conseguir el fin establecido, para ello aportarán, para apoyarse, los medios materiales, de información o humanos, que sean necesarios. Cabe recordar que el área de parques y jardines de DUE, se encarga del mantenimiento de todas las zonas verdes públicas y del arbolado de alineación del término municipal de El Ejido, así como del mantenimiento de las áreas de juego infantil, el mantenimiento de las fuentes ornamentales, mobiliario urbano y el mantenimiento del césped del campo de fútbol de Santo Domingo.

Para ello dispone de jardineros de mantenimiento, encargados del mantenimiento de las zonas verdes en todos los núcleos del término municipal y de jardineros especializados que realizan las tareas de poda, siega, recorte de setos, tratamientos fitosanitarios o mantenimiento de las redes de riego, entre otros.

«El objetivo es claro: normalizar, visibilizar y crear oportunidades reales para las personas con discapacidad intelectual. Y hacerlo desde la colaboración, el diálogo y el respeto mutuo, sumando esfuerzos entre la administración pública y el tejido social», ha explicado el alcalde.

Al hilo, Góngora ha agradecido a los responsables de ASPRODESA «su disposición, su confianza y su trabajo diario». «Mantenemos una estrecha relación con esta asociación, que es miembro del consejo Municipal de La Discapacidad, participa en las mesas de trabajo y en actividades formativas, de ocio e inclusión laboral».

Además, recientemente «hemos celebrado la gran fiesta del deporte inclusivo con la participación de más de 850 personas entre usuarios y voluntarios».

«Realizáis un trabajo ejemplar, centrado en las personas, en su dignidad, en su autonomía y en su derecho a desarrollar un proyecto de vida pleno, ASPRODESA es una entidad imprescindible para muchas familias y un referente social».

Desde el Ayuntamiento de El Ejido «seguiremos trabajando para que nadie se quede atrás, para que la inclusión sea una realidad tangible y para que El Ejido siga siendo un municipio comprometido con las personas».