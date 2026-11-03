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El Ejido firma un acuerdo con Diputación para continuar con las fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar

Ambas instituciones rubrican un convenio de colaboración para asumir las nuevas fases de este proyecto que dotará a la instalación de un campo de fútbol, calistenia, juegos y aparcamientos

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Momento de la rúbrica de la firma del convenio.

Javier Cortés

El Ejido

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de El Ejido firmaron un acuerdo de colaboración para la financiación e impulso de las fases II y III ... de la construcción del Complejo Deportivo de Almerimar. La firma se realizó en el Consistorio ejidense entre el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, que estuvieron acompañados por miembros de las corporaciones provincial y municipal.

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El Ejido firma un acuerdo con Diputación para continuar con las fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar

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