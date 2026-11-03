El Ejido firma un acuerdo con Diputación para continuar con las fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de El Ejido firmaron un acuerdo de colaboración para la financiación e impulso de las fases II y III ... de la construcción del Complejo Deportivo de Almerimar. La firma se realizó en el Consistorio ejidense entre el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, que estuvieron acompañados por miembros de las corporaciones provincial y municipal.

Mediante la firma de este acuerdo, la Diputación Provincial aporta 1,1 millones de euros que, sumados a los más de 3 que aporta el Consistorio, permitirán sufragar el presupuesto de las fases II y III de las obras del Complejo Deportivo de Almerimar, que ascienden a casi 4,2 millones de euros. En la actualidad los trabajos de esta instalación deportiva se encuentran en la recta final de su primera fase.

Asimismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó las actuaciones correspondientes a las nuevas fases. La licitación de estas dos intervenciones se llevará a cabo mediante expedientes independientes, fijando un periodo de obras de seis meses para cada una de ellas. Económicamente, la Fase II parte con un importe de licitación de 2.868.455 euros y la Fase III con 1.320.013 euros.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, explicó que «con la firma de este acuerdo y con el inicio de la licitación de estas dos nuevas fases, el Ayuntamiento da continuidad al cronograma de obra establecido para completar la distribución de los más de 33.000 metros cuadrados que conforman este recinto deportivo en la zona de Almerimar. Estas fases dotarán al complejo de todas las zonas deportivas que contempla el proyecto».

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, apuntó que «la firma de este convenio permite iniciar el desarrollo de estas dos nuevas fases para culminar el proyecto del Complejo Deportivo, destinado a la práctica de distintas modalidades en el núcleo de Almerimar».

Las actuaciones actuales en el Complejo Deportivo de Almerimar están ultimando la construcción de la totalidad del pabellón, la pista interior polideportiva y las pistas exteriores de tenis y pádel, mientras que las nuevas fases comprenden los siguientes trabajos.

La fase II, que comprende la finalización del edificio principal con la habilitación de los vestuarios, así como la ejecución en el exterior de un campo de fútbol con graderío, un área de calistenia y una zona de juegos infantiles.

Y la fase III, que incluye la adecuación de la zona de aparcamiento, la habilitación de un espacio polivalente, un mirador y el trazado de un circuito perimetral para carrera a pie.