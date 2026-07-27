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El Ejido finaliza los trabajos de restauración y conservación de pinturas de las termas de Murgi

La actuación se desarrolla de manera paralela a la excavación arqueológica realizada por la UAL

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La concejala de Cultura, Elena Gómez, visita el yacimiento de Ciavieja en el municipio ejidense.

Javier Cortés

El Ejido

Los trabajos de excavación y restauración que se llevaron a cabo en el Yacimiento de Ciavieja finalizaron cumpliendo el objetivo de avanzar en la investigación, ... conservación y puesta en valor de la antigua ciudad romana de Murgi. Las actuaciones están vinculadas al proyecto de restauración de varios espacios excavados entre los años 2020 y 2022, unos trabajos que se desarrollan de manera paralela a la nueva excavación arqueológica desde el mes de mayo por el equipo de investigación de la Universidad de Almería.

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