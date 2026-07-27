El Ejido finaliza los trabajos de restauración y conservación de pinturas de las termas de Murgi

Los trabajos de excavación y restauración que se llevaron a cabo en el Yacimiento de Ciavieja finalizaron cumpliendo el objetivo de avanzar en la investigación, ... conservación y puesta en valor de la antigua ciudad romana de Murgi. Las actuaciones están vinculadas al proyecto de restauración de varios espacios excavados entre los años 2020 y 2022, unos trabajos que se desarrollan de manera paralela a la nueva excavación arqueológica desde el mes de mayo por el equipo de investigación de la Universidad de Almería.

Ambos proyectos persiguen un equilibrio entre la continuidad de las excavaciones urbanas y la correcta conservación de las estructuras exhumadas, ya que, una vez alteradas sus condiciones originales tras permanecer siglos bajo tierra, quedan expuestas a impactos ambientales que requieren una intervención rigurosa y especializada.

Intervenciones

Los trabajos de restauración estuvieron dirigidos por la restauradora Noemí Sánchez, profesional con amplia experiencia en actuaciones similares, y se centraron especialmente en dos estancias del edificio termal parcialmente excavado.

Entre las intervenciones destacó la consolidación estructural del muro sur de una de las salas y, sobre todo, la recuperación y conservación de las pinturas murales descubiertas en excavaciones anteriores. Las labores consistieron en la limpieza exhaustiva de la policromía conservada, la recogida de bordes y la fijación y consolidación del soporte murario, con el objetivo de recuperar el esplendor original de estas decoraciones y garantizar su adecuada conservación futura.

Las pinturas permanecen aún 'in situ', sobre las caras internas de los muros de una gran estancia termal parcialmente excavada entre los años 2020 y 2022. Precisamente, uno de los objetivos de la excavación es completar la exhumación de esta gran habitación, cuyas paredes estuvieron decoradas desde el pavimento hasta el techo con motivos pictóricos que reflejan la suntuosidad original de este espacio termal romano.

Durante las anteriores excavaciones ya se documentó una importante cantidad de fragmentos de estucos pintados desprendidos de los muros, por lo que se prevé que la actual intervención permita recuperar nuevos elementos decorativos que, en un futuro, podrían ser objeto de un complejo proceso de restitución de los elementos que permitan volver a disfrutar de la belleza de esa notable policromía murgitana.

Documentación

Por otra parte, los trabajos de excavación desarrollados por la Universidad de Almería están ofreciendo ya resultados de gran interés arqueológico. La ampliación hacia el norte de uno de los sondeos anteriores permitió documentar el perímetro completo de una pequeña estancia cuyos muros huecos hacen pensar que se trataba de un espacio calefactado.

En el centro de la misma se localiza una pequeña piscina de agua caliente o 'alveus', un elemento habitual en las termas romanas. A pesar de las actuaciones en marcha, el yacimiento arqueológico de Ciavieja continuará abierto a las visitas guiadas durante los próximos meses cuyas plazas ya están completadas.