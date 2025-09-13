El Ejido finaliza las obras de mejora de la carretera de Almerimar Los trabajos han contado con un presupuesto de 39.000 euros y se han llevado a cabo durante esta semana, tratando de minimizar las molestias

J. Cortés El Ejido Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, supervisó esta jueves, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, las obras de reparación del firme de la avenida de La Costa, más conocida como Carretera de Almerimar, que durante esta semana se desarrollaron y que permitirán mejorar el tramo comprendido entre la glorieta situada al sur del Parque Comercial COPO y la glorieta de inicio de la avenida de Almerimar.

En este sentido, el primer edil, subrayó la importancia de acometer esta actuación puesto que «se trata de una vía que soporta una alta densidad de tráfico durante todo el año, con una importante presencia de vehículos agrícolas y de transporte de mercancías, que gana así en seguridad y funcionalidad».

Obra

La A-389 soporta diariamente un elevado tráfico, especialmente de vehículos pesados, debido a la elevada cantidad de explotaciones agrícolas que se ubican a su alrededor y de comercializadoras, empresas de transporte y de la industria auxiliar que tienen su sede a lo largo de la vía, a lo que se suma el incremento constante de población que está registrando Almerimar y el aumento de residentes durante el período estival, cuya vía principal de acceso a este núcleo es a través de la carretera de Almerimar.

La intensidad de tráfico, unido a las condiciones climáticas han provocado el deterioro de este tramo de vía y la aparición de fisuras en forma de piel de cocodrilo, que con esta actuación han quedado subsanadas.

El proyecto ejecutado contemplado el fresado de los tramos afectados y su posterior pavimentación. Así, a través de esta actuación y de las técnicas de reparación que se aplicaron se logrará mejorar tanto la seguridad como la funcionalidad, garantizando una mayor durabilidad del buen estado de la calzada.

Presupuesto

Los trabajos contaron con un presupuesto de 39.000 euros y se llevaron a cabo durante esta semana, tratando de minimizar al máximo las molestias para conductores y usuarios.

Por otro lado, La Junta de Gobierno dio este jueves 4 de septiembre el visto bueno al expediente de contratación de la ejecución del proyecto de 'Mejora del Camino de los Compradores', más conocido como el Camino del Mancha.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «el principal objetivo de esta actuación es la mejora funcional y estructural de este camino con el fin de optimizar las condiciones de seguridad vial, accesibilidad y drenaje, así como garantizar la durabilidad del firme».