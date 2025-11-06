Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Foto de familia en la jornada de Priego de Córdoba. IDEAL

El Ejido finaliza un mes de actividades para concienciar por la Salud Mental

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', la programación de actividades cuenta con la implicación de las asociaciones FAISEM y El Timón

J. C.

El Ejido

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, cerró la programación elaborada para conmemorar el ... Día Mundial de la Salud Mental con una jornada en Priego de Córdoba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

