El Ejido finaliza un mes de actividades para concienciar por la Salud Mental

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, cerró la programación elaborada para conmemorar el ... Día Mundial de la Salud Mental con una jornada en Priego de Córdoba.

Con esta actividad se pone el broche a un intenso mes lleno de talleres, charlas y acciones de concienciación y sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental y el fomento de la plena integración de este colectivo.

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, acompañó a todos los usuarios de los talleres de Salud Mental y del Foro Kairós, en este viaje que los llevó por algunos de los espacios más bonitos e históricos del municipio cordobés y que se convirtió en una divertida y animada jornada de convivencia.

Además, la concejala conoció el funcionamiento de la asociación MALVA, dedicada a la salud mental. Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', la programación de actividades contó también con la implicación de las asociaciones FAISEM y El Timón.