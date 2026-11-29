El Ejido se prepara para vivir una Navidad llena de ilusión, encuentros y actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento ha presentado una programación especial ... que reúne propuestas culturales, musicales, teatrales y familiares, junto a iniciativas de dinamización comercial y actividades de ocio para llenar de ambiente las calles, plazas, zonas comerciales y espacios públicos del municipio durante estas fechas tan señaladas.

Sin duda, uno de los elementos más destacados de la Navidad en El Ejido es el tradicional Belén monumental que tras dos años en el teatro Auditorio regresa al patio de luces del Ayuntamiento. Abrirá al público el 4 de diciembre con la participación de las voces del coro infantil del Colegio Divina Infantita y con la bendición del párroco Alexander Estupiñán. Se podrá visitar todos los días de la semana y acogerá pequeños conciertos de la mano del coro de voces infantiles del Conservatorio Profesional de Música y de la Rondalla durante las tardes de diciembre.

Uno de los grandes atractivos de estas fechas será la iluminación extraordinaria de Navidad, con 950.000 puntos de microlámparas led que incorpora novedades y refuerza algunos de los espacios.

Entre las mejoras destaca el incremento del número de arcos luminosos en el Bulevar; la incorporación de un refuerzo específico de iluminación en el entorno frente al Hotel Victoria; y una mayor presencia de árboles iluminados en los paseos Pedro Ponce, Juan Carlos I, Nicolás Salmerón y Alcalde García Acién, creando espacios más cálidos y atractivos para disfrutar de los paseos. También se iluminará totalmente la Plaza Manolo Escobar en Ejido Norte, dando continuidad a la calle Sierra Nevada y calle San Isidro.

Como novedad, las figuras decorativas tendrán como protagonistas los globos aerostáticos, una temática que evoca la ilusión, los sueños y la imaginación. La iluminación se extenderá también a las principales plazas, las zonas comerciales más concurridas y los mercados municipales de abastos y sus accesos.

El viernes 4 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, la Plaza Mayor acogerá el gran encendido oficial de la Navidad. El acto contará con la actuación de Alberto Páez Trío, con una propuesta que combina arte, sutileza y espectáculo, y con la participación del Coro del Conservatorio de Música de El Ejido.

Durante toda la campaña navideña se desarrollarán talleres infantiles, pasacalles, espectáculos con personajes de fantasía, animación navideña, música y baile.