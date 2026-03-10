El Ejido explora la fórmula para acercar el comercio a la población de manera «diferencial»

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, ha llevado a cabo una nueva mesa de trabajo en el marco del ... Plan Estratégico del Comercio que tiene en marcha.

Un encuentro que ha contado con la presencia de la edil de Comercio, María Herminia Padial; Manuel Martínez, director técnico de la Consultora Auren, encargada del desarrollo del Plan Estratégico; y de una decena de empresarios locales, así como de representantes de la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido.

Durante la sesión de trabajo, los participantes han evaluado algunas de las acciones de dinamización llevadas a cabo hasta el momento, además de analizar y plantear nuevas iniciativas de dinamización y promoción conjuntas con las que avanzar en el objetivo de acercar el comercio local a los ejidenses, ofreciendo una experiencia atractiva y diferencial.

Entre las iniciativas abordadas se encuentra la organización de eventos comunitarios como las ferias, que son actividades que dinamizan la economía, atraen visitantes y posicionan a los negocios locales como protagonistas del desarrollo, y para las que es necesario definir de manera precisa, a partir de la experiencia adquirida en ediciones anteriores, la fórmula para lograr que eventos como la Feria del Comercio sea una herramienta eficaz de impulso económico y promoción para el comercio ejidense.

En este punto, la edil de Comercio ha valorado la importancia del desarrollo de estas Mesas de Trabajo en conjunto con el sector, como «espacios de diálogo y colaboración que permitan tomar decisiones consensuadas y fundamentadas en datos objetivos y en la experiencia directa de los profesionales implicados, además de detectar necesidades y oportunidades para avanzar en el fortalecimiento y proyección de nuestro comercio local», al tiempo que ha incidido en que «el comercio local genera empleo, fortalece la economía de nuestro municipio y mantiene vivo el espíritu de nuestros barrios».

Este encuentro se enmarca en la estrategia municipal de apoyo y dinamización del tejido empresarial local, siguiendo así la hoja de ruta marcada por el Plan Estratégico de Comercio.

Por otra parte, Padial ha animado a todos los comerciantes del municipio a participar activamente en estas mesas de trabajo.