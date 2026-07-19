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El Ejido estrena las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno y el alcalde visitan las nuevas instalaciones en El Ejido, que atienden a una media de 15 usuarios diarios

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El Ejido estrena las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de la Guardia Civil

David Roth

Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado las nuevas dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil ... en El Ejido, ubicadas en un edificio anexo al Puesto Principal del municipio. Durante la visita, Martín ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Góngora, y por el coronel José Antonio Carvajal, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. Las nuevas instalaciones, cuya puesta en funcionamiento ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, suponen una mejora significativa para la prestación de este servicio especializado al dotarlo de un espacio específico, más funcional y adaptado a las necesidades de los agentes y de los ciudadanos.

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