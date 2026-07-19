El Ejido estrena las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado las nuevas dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil ... en El Ejido, ubicadas en un edificio anexo al Puesto Principal del municipio. Durante la visita, Martín ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Góngora, y por el coronel José Antonio Carvajal, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. Las nuevas instalaciones, cuya puesta en funcionamiento ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, suponen una mejora significativa para la prestación de este servicio especializado al dotarlo de un espacio específico, más funcional y adaptado a las necesidades de los agentes y de los ciudadanos.

Durante el recorrido, el subdelegado del Gobierno ha conocido de primera mano el funcionamiento de este departamento, que atiende una media de 15 usuarios al día mediante el sistema de cita previa. Martín ha subrayado que la Intervención de Armas desarrolla una función esencial y discreta para la seguridad ciudadana, ya que se ocupa del control preventivo de la fabricación, tenencia, circulación y uso de las armas y explosivos. En este sentido, ha destacado que estas oficinas representan un paso adelante para seguir ofreciendo un servicio público de calidad con instalaciones más modernas.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha señalado que este nuevo espacio era una necesidad para la Compañía de El Ejido que permitirá optimizar la atención y el servicio que se ofrece tanto a los vecinos del municipio como a los de toda la comarca. Góngora ha puesto en valor la labor del Instituto Armado en una localidad con una gran extensión territorial y litoral, incidiendo en la importancia de mantener una colaboración constante entre el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad.

Entre los trámites habituales que se gestionan en este punto figuran la expedición y renovación de licencias de armas, la tramitación de transferencias y guías de pertenencia, los depósitos y las inspecciones reglamentarias. Con esta remodelación, la Guardia Civil refuerza su capacidad operativa en la provincia de Almería, ofreciendo una atención más ágil y cercana a los ciudadanos del Poniente.