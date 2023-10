El Ejido espera el sí del Gobierno Central para avanzar en la puesta en valor de Ciavieja

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó el pasado viernes una moción del grupo municipal del PSOE en la que se instaba a agilizar el proceso de adquisición de los bienes inmuebles situados dentro del recinto arqueológico, solicitar la subvención para la conservación, enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español, el 2% Cultural en la próxima convocatoria disponible del Ministerio de Cultura, y construir un centro de interpretación de carácter arqueológico e histórico en el yacimiento de Ciavieja, así como el traslado a este de todos los hallazgos relacionados con la antigua civitas de Murgi.

Una moción que recibió el apoyo del equipo de gobierno, del PP.

De hecho, la concejala de Cultura, Elena Gómez, aprovechó para contar que están trabajando «minuciosamente» en la convocatoria del 2% Cultura, «porque somos conscientes de la oportunidad que supondría para nuestro yacimiento, pero que deberían ser de titularidad municipal esas parcelas y suelo».

Y es que en el yacimiento de Ciavieja hay un terreno que es donde se encuentra un enorme socavón, que aún no es de titularidad municipal, cuya base es arqueológicamente estéril y que sería «el lugar adecuado y el único que tenemos en el yacimiento para edificar un centro de interpretación en el que musealizar todos los bienes muebles de la colección arqueológica y del mosaico», confirmó Gómez.

Sin embargo, el alcalde, Francisco Góngora, incidió en que «el suelo está en manos de fondos de inversión y a veces es complicado llegar a acuerdos con ellos. Ese suelo se iba a desarrollar, al final no se desarrolló. No se trata de expropiar, sino que es un suelo que tiene que venir con el desarrollo de ese ámbito de forma gratuita».

No obstante y entre tanto se puede optar en la convocatoria del próximo año a ese 2% Cultural, el Ayuntamiento sí presentó proyecto el pasado mes de mayo a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinada a la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, financiada con fondos Next Generation. Una convocatoria cuya resolución podría, no obstante, no conocerse hasta el mes de abril o mayo de 2024.

En este sentido, la concejala de Cultura, Elena Gómez, explicó que el proyecto presentado es «muy ambicioso» y titulado 'Actuaciones catalizadoras de la valoración turística de la zona arqueológica de Ciavieja', contempla inversiones por valor superior a los 2,3 millones de euros, y comprende cinco actuaciones.

La primera es ampliar la zona de excavación y dejar al descubierto la muralla Púnica, así como bastantes estancias más de las termas romanas. La segunda actuación contempla rehabilitar los cortijos, «que permitirá ampliar los espacios visitables del yacimiento aproximadamente en unos 500 metros», subrayó Gómez.

La tercera propuesta es realizar una cubierta de unos 1.300 metros con la que se cubriría tanto lo que ya hay excavado como lo que está prevista en la primera actuación. La cuarta actuación será la construcción de unos itinerarios a modo de pasarelas que llevaría a las partes visitables del yacimiento; y la quinta actuación sería la musealización del yacimiento mediante recursos digitales.

Por otra parte, este año se cumple el 40 aniversario del descubrimiento del mosaico de Ciavieja y por este motivo del 16 al 19 de noviembre se llevarán a cabo unas jornadas de divulgación y puesta en valor del patrimonio histórico ejidense, con motivo del Patrimonio Internacional, que contará con conferencias, visitas guiadas y presentación del libro de Sergio Fernández.

Dos visitas teatralizadas para descubrir el pasado de Ciavieja

La asociación cultural Ángel Aguilera Alférez llevó a cabo en la mañana de ayer dos visitas teatralizadas al Yacimiento de Ciavieja, nombre que procede de 'Ciudad Vieja', como se pudo conocer durante el recorrido y unas visitas con las que dar a conocer a los asistentes de una manera más amena y enriquecedora el pasado histórico de El Ejido, que arranca en la prehistoria, con asentamientos continuados durante más de 3.000 años, que incluyen desde el Neolítico final, pasando por la Edad del Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro.

A las diez y media de la mañana tuvo lugar el primero de los pases que guió con sus explicaciones el joven historiador ejidense Sergio Fernández, que se fueron intercalando con actuaciones de algunos miembros de la asociación Ángel Aguilera Alférez, ataviados con ropajes y complementos de la época y dando vida a algunos de esos personajes que vivieron en Ciavieja a lo largo de la historia.

Así, se pudieron ver desde mujeres y hombres de la prehistoria, hasta a la propia Porcia Maura, junto a su esposo Marco y el sevir Lucio Emilio Dafno, que fue quien donó unas termas a los ciudadanos de Murgi, termas ubicadas en Ciavieja y sobre las que desde hace tres años, el Ayuntamiento está trabajando en su excavación y puesta en valor.

Una visita teatralizada que volvió a repetirse dos horas más tarde y que ofreció un didáctico recorrido, con anécdotas incluidas por la historia de este yacimiento que es una joya en bruto del patrimonio del municipio.

Entre los puntos donde se llevaron a cabo las recreaciones estuvo el punto donde se encontró el mosaico que hoy se expone en la Colección Arqueológica de El Ejido, descubierto entre otras personas por Ángel Aguilera Alférez y lugar en el que además descansan su cenizas como contó ayer su propia esposa.