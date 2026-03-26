El Ejido erige un altar a la memoria y la libertad: un monolito eterno para las víctimas del terrorismo

El municipio de El Ejido ha vivido este 24 de marzo de 2026 una de sus jornadas más solemnes y cargadas de simbolismo con la ... inauguración de un nuevo espacio dedicado a la memoria perpetua. Desde hoy, la rotonda de la calle Arquitecto Pérez de Arenaza, ubicada estratégicamente junto al recinto ferial y el parque municipal, custodia un monolito que rinde tributo a las víctimas del terrorismo, configurándose como un punto de encuentro para la reflexión y el reconocimiento público. Este monumento nace con la vocación de ser mucho más que una estructura de piedra; aspira a convertirse en un faro de dignidad que ilumine el recuerdo de quienes sufrieron en primera persona la sinrazón de la violencia, garantizando que su sacrificio permanezca inalterable en la conciencia colectiva de las generaciones presentes y futuras.

El acto de descubrimiento del monolito ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco Góngora, quien ha compartido este momento de profunda emoción con figuras clave en la defensa de este colectivo, como el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, Joaquín Vidal, y el delegado territorial en Andalucía de la asociación Dignidad y Justicia, José Antonio Millán. La relevancia institucional de la cita ha quedado patente con la asistencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, así como de las parlamentarias andaluzas Julia Ibáñez y Montserrat Cervantes, quienes junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y miembros de la Corporación municipal, han arropado a las familias y entidades presentes en este homenaje a la vida y al Estado de Derecho.

Durante su intervención, Francisco Góngora ha expresado con firmeza el deseo de que este nuevo emplazamiento contribuya de manera decisiva a que el recuerdo de las víctimas no se desvanezca con el paso del tiempo. El regidor ha incidido en que la sociedad española no puede permitirse el lujo de olvidar el «tremendo sacrificio» de cientos de personas que padecieron la lacra del terrorismo en nuestro país, subrayando que este lugar tiene la voluntad manifiesta de mostrar un compromiso inquebrantable con valores que son los cimientos de nuestra democracia: la convivencia pacífica, el respeto a la legalidad, la seguridad ciudadana y la defensa de las libertades. Para el primer edil, este monolito simboliza la resistencia de una sociedad que, frente al miedo, responde con unidad y con la reafirmación de sus principios más profundos.

En un discurso marcado por el agradecimiento, el alcalde ha hecho una mención especial a la labor incansable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de la Administración de Justicia y de todos aquellos cargos públicos que, en el ejercicio de su deber, se han mantenido como muros de contención frente a la amenaza terrorista. Góngora ha recordado que esta vocación de protección ha conllevado, en demasiadas ocasiones, un altísimo coste personal e incluso la pérdida de la vida, por lo que ha reiterado su gratitud hacia la profesionalidad y el sacrificio de quienes han dedicado su existencia a salvaguardar la libertad de todos. Esta defensa del orden constitucional, ha remarcado, es la que hoy permite a municipios como El Ejido mirar al futuro con esperanza, pero sin dar la espalda a las heridas de un pasado que debe ser honrado con la verdad y la justicia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, Joaquín Vidal, ha transmitido el profundo agradecimiento del colectivo hacia el Ayuntamiento ejidense por la creación de este «sitio de memoria». Vidal ha defendido que el homenaje a las víctimas es una parte ineludible de la historia reciente de España y un ejemplo de entrega absoluta a la construcción de la democracia. En sus palabras, la existencia de estos lugares solemnes no solo constituye un acto de justicia histórica, sino que ofrece un consuelo necesario y un reconocimiento público para las familias que han tenido que convivir con el dolor de la pérdida o la herida. Para las asociaciones, que el nombre y el sacrificio de las víctimas sea visible en el espacio público es la mejor garantía contra la impunidad y el olvido.

La ceremonia ha alcanzado su punto álgido de emotividad con la colocación de una corona de laurel a los pies del recién descubierto monolito, un gesto tradicional de respeto y gloria. Previamente, la pieza ha sido bendecida por el párroco Juan José Martín Campos, Dean de la Catedral de Almería y titular de la Iglesia de San Agustín, en un ambiente de respetuoso silencio. El acto ha concluido con el izado de la bandera de España a los sones del himno nacional, una estampa que ha servido para cerrar esta jornada histórica en la que El Ejido se ha erigido como un baluarte de la memoria, recordando que la paz de hoy es el fruto del valor y la entereza de quienes nunca se rindieron ante el terror.