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El Ejido erige un altar a la memoria y la libertad: un monolito eterno para las víctimas del terrorismo

El alcalde Francisco Góngora inaugura junto a las asociaciones de víctimas un espacio de recuerdo y dignidad en el corazón del municipio para que el sacrificio de cientos de españoles no caiga en el olvido

Marcos Tárraga

El Ejido

Jueves, 26 de marzo 2026, 16:18

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El municipio de El Ejido ha vivido este 24 de marzo de 2026 una de sus jornadas más solemnes y cargadas de simbolismo con la ... inauguración de un nuevo espacio dedicado a la memoria perpetua. Desde hoy, la rotonda de la calle Arquitecto Pérez de Arenaza, ubicada estratégicamente junto al recinto ferial y el parque municipal, custodia un monolito que rinde tributo a las víctimas del terrorismo, configurándose como un punto de encuentro para la reflexión y el reconocimiento público. Este monumento nace con la vocación de ser mucho más que una estructura de piedra; aspira a convertirse en un faro de dignidad que ilumine el recuerdo de quienes sufrieron en primera persona la sinrazón de la violencia, garantizando que su sacrificio permanezca inalterable en la conciencia colectiva de las generaciones presentes y futuras.

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