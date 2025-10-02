El Ejido ejecutará un 'Plan de asfaltado y rehabilitación de calles en San Agustín Las calles España, Mirasol Las Nieves, Agua, Galaxia, Espejo, Motores serán algunas de las vías que se renovarán en la pedanía

El Ayuntamiento de El Ejido ya ha concluido y va a acometer un importante y ambicioso proyecto de 'Regeneración y Rehabilitación urbana en calles de San Agustín' que va a suponer una importante inversión con un presupuesto de ejecución por contrata cercano a un millón de euros.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado que «es muy necesario llevar a cabo una regeneración integral en distintas calles de San Agustín para que ganen en seguridad, mejoren su imagen, respondan a las necesidades de los vecinos y fomenten el desarrollo urbano del núcleo».

La iniciativa de renovación va a incluir las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación, Motores y trasera entre calle Acequia y calle agua.

Las actuaciones se van a centrar en la renovación del asfaltado, debido a que el pavimento actual presenta deterioro debido al paso del tiempo, que afecta tanto la estética como la seguridad de las vías. También contempla la renovación de servicios de abastecimiento, ya que son muy antiguos y se van a incorporar conducciones modernas y sistemas de registro y control para optimizar el suministro.

En cuanto a la renovación de servicios de alumbrado, se prevé la renovación o sustitución de luminarias LED de bajo consumo o columnas, con un diseño estético acorde al entorno urbano y con sistemas de control que permitan la optimización del gasto energético, así como la canalización de las redes aéreas existentes en fachada actualmente.

Góngora ha detallado que «desde el equipo de Gobierno seguimos apostando e invirtiendo en la mejora de nuestras calles para que presenten las mejores condiciones posibles para su uso, tanto para el tránsito de los vehículos como para para los peatones que circulan cada día por ellas».

En concreto, los trabajos que se van a realizar en las calles España, Mirasol y Agua van a ser de renovación de acerado, de calzada y de servicios con mejora de la red de abastecimiento, eliminación de alumbrado en fachada de viviendas y enterramiento de los existentes aéreos y en fachada, con nueva canalización para red de alumbrado y nuevos puntos de luz, además de señalización vial horizontal y vertical.

En las vías Galaxia y Las Nieves se van a renovar los pavimentos con nuevo asfaltado y los servicios, con eliminación de alumbrado en fachada de viviendas y enterramiento de los existentes aéreos y en fachada, con nueva canalización para red de alumbrado y nuevos puntos de luz y señalización vial horizontal y vertical.

En las calles Motores, Constelación, Espejo y trasera de Acequia y Agua la solución general es la renovación el pavimento debido a su alto grado de deterioro y se repondrá toda la señalización en los pavimentos regenerados.

Este importante proyecto se une al VI Plan de 'Regeneración y Refuerzo de Pavimentos Viales' que cuenta con una partida de casi 2,4 millones de euros y que permitirá la mejora, rehabilitación y acondicionamiento de un total de más de 70 calles en distintas zonas del municipio como son Ejido Norte, Ejido Sur, en El Ejido en el Polígono de la Avenida de Ciavieja, Santa María del Águila, Las Norias, Balerma, Almerimar, Matagorda, todo el Polígono Industrial de La Redonda y en San Agustín, donde se actuará en dos vías, en las calles Brazal y Satélite.