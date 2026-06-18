 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido ejecutará una nueva red de saneamiento en El Canalillo para mejorar la gestión hídrica

La Junta de Gobierno aprueba el expediente de contratación de este proyecto incluido el PAI de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión semanal, además de las habituales licencias, diversos acuerdos en materia de contratación pública, servicios municipales y ... promoción de actividades educativas, culturales y festivas.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido ejecutará una nueva red de saneamiento en El Canalillo para mejorar la gestión hídrica

[]

El Ejido ejecutará una nueva red de saneamiento en El Canalillo para mejorar la gestión hídrica