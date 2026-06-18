El Ejido ejecutará una nueva red de saneamiento en El Canalillo para mejorar la gestión hídrica

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión semanal, además de las habituales licencias, diversos acuerdos en materia de contratación pública, servicios municipales y ... promoción de actividades educativas, culturales y festivas.

Se aprobó el expediente de contratación para la ejecución del proyecto de obras denominado 'Infraestructuras de Saneamiento en el Canalillo', incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +SOSTENIBLE +COHESIONADO, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional 2021/2027, por un importe de 747.750 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación contempla la construcción de una estación de bombeo y la ejecución de colectores destinados a mejorar la gestión de las aguas residuales y evitar posibles vertidos, garantizando así la protección del medio ambiente.

Asimismo, se incorporará la digitalización del sistema hidráulico mediante la instalación de caudalímetros y sistemas de control remoto, lo que «nos permitirá optimizar el consumo, reducir fugas y reforzar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua», según explicó el alcalde, Francisco Góngora.

Por tanto, el proyecto define las obras necesarias para la implantación de una red de saneamiento que permita recoger y evacuar adecuadamente las aguas residuales generadas en el núcleo urbano de El Canalillo, con su posterior depuración en la EDAR de Balerma. La intervención se desarrollará en las calles Mar Adriático, Mar Báltico, Mar de Bering, Mar del Japón y Mar de Omán, e incluirá la reposición y mejora de la pavimentación, con firmes de aglomerado asfáltico y hormigón.

En materia social, educativa y deportiva del municipio, se aprobó la prórroga por una anualidad del contrato del programa 'Aula de Ocio de El Ejido', que se extenderá del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

Se trata de un programa que desarrolla la unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana que comprende cursos dirigidos a todos los colectivos de edad y con especial atención a los más jóvenes como cocina, manejo de móvil avanzado, declaración de la renta, cortador de jamón, pintura, cuidado de la piel, cata de vinos, k-pop o costura.

También se aprobó una aportación extraordinaria de 50.000 euros para el ejercicio 2026 al IMD, destinada a atender el incremento de las escuelas municipales de cara al próximo curso 2026/2027. En este curso que finaliza participaron 5.264 alumnos, 2.683 menores y 2.581 adultos, en una veintena de disciplinas deportivas diferentes. Con esta aportación adicional, las transferencias municipales al organismo autónomo se elevan a 1.900.000 euros, alcanzando su presupuesto de gastos más de 2.500.000 euros.

Además, se acordó la prórroga de la beca bonificada al 100% para cursar el 2ª curso de Bachillerato Internacional durante el curso académico 2026/2027 en el Colegio SEK Alborán, destinada a una alumna del municipio.

Por otro lado, se aprobó la adjudicación del contrato de 'Servicios de pirotecnia y realización de castillos artificiales organizados por el Ayuntamiento', por un importe de 77.717 euros. El alcalde indicó que «este contrato nos permitirá cubrir un amplio calendario de eventos festivos en el municipio, incluyendo celebraciones en El Ejido y sus núcleos, entre ellas la Cabalgata de Reyes Magos, las Fiestas de San Marcos, San Isidro, Santa Cruz, Divina Infantita y otras festividades locales, así como diferentes celebraciones en barrios y núcleos como Santo Domingo, Ejido Norte, San Silvestre, Balerma, Santa María del Águila, Las Norias de Daza, Guardias Viejas, Matagorda, San Agustín, Rambana, Pampanico y Calahonda, entre otros».