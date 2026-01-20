El Ejido dota de pictogramas identificativos en dependencias de los Servicios Sociales

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Prevención de Adicciones y Salud Mental de Servicios Sociales, impulsó junto a la ... concejalía de Obras Públicas un proyecto para avanzar en materia de accesibilidad.

Este proyecto consiste en dotar al edificio de Servicios Sociales de El Ejido de la instalación de señalización en todas las dependencias del edificio para identificar cada sala, así como el pictograma accesible asociado que describe el nombre de la dependencia con una imagen identificativa recogida en el Catálogo de pictogramas accesibles homologado por la Junta de Andalucía y, además, su correspondiente traducción en escritura braille.

La concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha explicado que «no son solo dibujos en la pared, sino puertas abiertas a la comprensión. Para muchas personas con discapacidad entrar en un edificio público puede generar miedo, confusión o inseguridad, no saber dónde ir, no entender un cartel o sentirse perdido. El pictograma cambia todo eso».

Martínez ha indicado que «gracias a los pictogramas, una persona con autismo, con discapacidad intelectual, una persona mayor o alguien que no sabe leer bien puede encontrar un baño, una salida y una oficina sin depender de nadie».

«Y eso es mucho más que señalización: es dignidad. Cuando un edificio tiene pictogramas está diciendo algo muy importante: que todas las personas importan, que nadie queda fuera, que la diversidad también tiene su espacio».

Se han colocado un total de 60 carteles en despachos, archivos, salas, cuarto de limpieza, aseos y ascensor. El texto y la tipografía se han elegido según los criterios de la Guía de Buenas Prácticas para una Señalización Accesible en Edificios editada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en su segunda edición.

Se ha optado por elegir un tipo de cartelería que integra señalización visual constituida por rótulos en letra 'Arial Narrow' de 30 mm con la designación de la dependencia completados por la señalización táctil que incluye la escritura en braille, resultando útil y necesaria para la orientación por el edificio tanto para personas con discapacidad visual como para aquellas que tienen mermadas sus capacidades cognitivas.

Se han instalado en material Dibond, que es un material rígido formado a partir de dos láminas delgadas de aluminio unidas y se han utilizado dos colores, el blanco sobre el azul, identificativos de la Accesibilidad Universal.

La finalidad última es la generación de un Sistema de Señalización comprensible mediante símbolos o pictogramas, ubicándolos de una manera correcta y que permita que las personas, independientemente de su capacidad intelectual y cognitiva, puedan orientarse, desplazarse, comunicarse, alcanzar, entender o utilizar los diferentes espacios de la forma más autónoma posible, en los diferentes espacios, evitando situaciones de desorientación, frustración, discriminación y exclusión social.