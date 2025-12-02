Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El edil de Educación y Juventud recogió el galardón durante la gala celebrada ayer en la Casa de Blas Infante en Coín (Málaga). IDEAL

El Ejido distinguido en los Premios Educaciudad por su compromiso

El proyecto Educaciudad desarrollado por la Unidad de Educación del Ayuntamiento de El Ejido ha incluido conferencias y charlas

J. C.

El Ejido

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:14

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha recogido el Premio Educaciudad con el que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ... distinguido al Ayuntamiento de El Ejido por su compromiso con la educación desde el ámbito local y su labor de difusión de buenas prácticas educativas. Un galardón correspondiente a la edición 2023.

