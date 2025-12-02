El Ejido distinguido en los Premios Educaciudad por su compromiso

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha recogido el Premio Educaciudad con el que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ... distinguido al Ayuntamiento de El Ejido por su compromiso con la educación desde el ámbito local y su labor de difusión de buenas prácticas educativas. Un galardón correspondiente a la edición 2023.

El proyecto Educaciudad desarrollado por la Unidad de Educación del Ayuntamiento de El Ejido ha incluido conferencias y charlas que la UNED organiza en el municipio con el firme propósito de fomentar la continuidad de los estudios postobligatorios y el aprendizaje a lo largo de la vida.

En el ámbito de promoción de hábitos lectores destacan acciones como la Feria del Libro consolidada como una de las ferias de referencia de la provincia, Torneos de Debate, cursos de formación puestos en marcha por Participación Ciudadana o un Certamen literario, entre otros.

De igual forma, se llevan a cabo actuaciones de conservación, vigilancia y mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial.

Asimismo, con el fin de dinamizar las asociaciones de madres y padres del alumnado de la localidad, se ha creado la Escuela Programa de Padres, un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales.

El concejal de Educación y Juventud recogió el galardón durante la gala celebrada ayer en la Casa de Blas Infante en Coín (Málaga), en la que también se entregaron reconocimientos a otros 14 municipios andaluces, entre la edición de 2022 y 2023.