El Ejido destinará más de 8,5 millones de euros a proyectos estratégicos

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado esta mañana la modificación del destino del superávit de la liquidación del ejercicio 2024 en aplicación ... de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, de manera que el Gobierno local podrá invertir una parte del remanente, que asciende a 17,2 millones de euros, a inversiones financieramente sostenibles.

Concretamente serán 8,5 millones de euros los que el Ayuntamiento podrá invertir en obras y actuaciones con las que seguir haciendo crecer El Ejido, mientras que los restantes 8,7 millones de euros se destinarán a amortización anticipada de deuda, dejando la deuda del Ayuntamiento por debajo de los 100 millones de euros.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha asegurado que «entre los proyectos a los que se destinará este importante montante económico para que El Ejido sigua creciendo se encuentran proyectos como la nueva Biblioteca Municipal en el edificio de la Estación de Autobuses, que incluirá la adaptación del sótano para ensayo de las tres Bandas de Música del municipio, la CC1 de Almerimar, las fases 2 y 3 del proyecto de construcción del Complejo Deportivo de Almerimar y la adecuación del Mercado de Abastos de Santa María del Águila a Centro de Usos Múltiples».

Así mismo Góngora ha afirmado que «el Ayuntamiento está en disposición de poder comenzar a ejecutar cuanto antes los proyectos incluidos dentro de la EDIL, proyectos que sumaran a los anteriores, y a los que ya tenemos en marcha, y que son muy necesarios para nuestro municipio».

El concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, ha explicado que «gracias a la buena gestión económica que se está llevando a cabo, hemos podido reducir la deuda hasta niveles que han permitido que dejemos de ser un Ayuntamiento en situación de riesgo financiero, haciendo posible el que podamos acogernos a esta medida que permite dar un uso alternativo al remanente de tesorería, y no tener que destinarlo íntegramente a amortizar deuda de forma anticipada».

Rivera ha incidido en «la importante reducción de deuda que se ha llevado a cabo desde 2011, pasando de 437,5 a menos de 100 millones de euros, cumpliendo así con todas las reglas fiscales como son el objetivo de deuda pública, el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, además de llevar una década sin incumplir con los periodos medios de pago a proveedores».

Este año, finalmente el Ayuntamiento va a destinar al pago de la deuda 16,7 millones de euros, además de otros 500.000 euros en intereses.

En cuanto al superávit del presupuesto de 2024 cifrado en 17,2 millones de euros, el primer edil ha afirmado que se van a poder destinar «8,52 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, mientras que los 8,68 millones de euros restantes los destinaremos a amortización de deuda, lo cual nos va a permitir adelantar inversiones dentro de esas prioridades que tenemos establecidas para acometer proyectos estratégicos en todos los núcleos».