El Ejido destinará más de medio millón de euros a la mejora del Camino de la Mancha Los trabajos se centrarán en la modificación del trazado, el retranqueo del muro existente para permitir la ampliación del ancho de la calzada

J. Cortés El Ejido Martes, 9 de septiembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno dio este jueves 4 de septiembre el visto bueno al expediente de contratación de la ejecución del proyecto de 'Mejora del Camino de los Compradores', más conocido como el Camino del Mancha.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «el principal objetivo de esta actuación es la mejora funcional y estructural de este camino con el fin de optimizar las condiciones de seguridad vial, accesibilidad y drenaje, así como garantizar la durabilidad del firme».

El Ayuntamiento de El Ejido va a destinar 505.085,26 euros a esta vía donde se van a realizar como actuaciones principales la modificación del trazado en planta del camino, en el punto kilométrico 2+070 se prevé el retranqueo del muro existente para permitir la ampliación el ancho de la calzada a 7,4 metros más 1 metro y entre los PK 2+400 y 2+590, además, se suavizará el trazado mediante la ampliación del radio de las dos curvas existentes consiguiendo una transición más armoniosa entre ambas.

Al mismo tiempo se reordenará el acceso del camino rural que conecta en el punto kilométrico 2+530, mejorando la visibilidad y la maniobrabilidad de los vehículos. El alcalde resaltó que se trata de «infraestructuras que tienen gran peso en el desarrollo de nuestra actividad agrícola diaria, ya que son vías de conexión fundamentales para que los profesionales del sector tengan un adecuado acceso a las explotaciones y a la agroindustria, de ahí que deban mostrar el mejor estado posible».

Trabajos

De este modo, los trabajos comenzarán con la limpieza y desbroce de ambos márgenes del camino, la retirada de las señales de tráfico y el fresado del pavimento en los encuentros con otros caminos y carreteras, así como la mitad derecha de la calzada entre los PK 2+920 al PK 3+104, puesto que en ese segmento la mitad izquierda fue renovada recientemente.

Por otro lado, se contemplan las demoliciones pertinentes en los tramos afectados por las modificaciones de trazado, esto incluye demolición de muros de hormigón, muretes de bloque y superficies de firme que quedan fuera de uso y el retranqueo de bandas de invernadero, además de las convenientes excavaciones y cajeos.

En cuanto al drenaje, en el PK 3+420 se proyecta la ejecución de un pozo con dos imbornales que recojan las aguas pluviales y eviten el embalsamiento actual. En otro orden, se ejecutarán cunetas de hormigón a lo largo de la traza en aquellos puntos donde resultan necesarias.

En los tramos afectados por modificaciones se incluyen dos actuaciones diferenciadas en cuanto a las pavimentaciones, además se repintará la señalización horizontal existente, así como una nueva isleta cebreada en el acceso del PK 2+530. A su vez se volverán a ejecutar las bandas sonoras resaltadas existentes en la glorieta, se instalarán las señales de tráfico necesarias y se colocará barrera de protección entre los PK 0+860 al 0+980 con sus correspondientes abatimientos.

Por último, debido al retranqueo de las bandas de invernadero afectadas por las expropiaciones para la modificación del trazado en planta, se construirá un muro de hormigón armado retranqueado respecto al existente en el PK 2+070 y entre los PK 2+400 y 2+590 se ejecutará murete de bloque en la linde con las parcelas expropiadas.

Adjudicaciones

En Junta de Gobierno Local también se aprobó la contratación del 'Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada', para la Casa Consistorial, dependencias municipales y para las actividades organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, con un importe de 283.013,13 euros.

Igualmente se dio el 'ok' a la adjudicación de los 'Servicios de asistencia técnica a los espacios culturales dependientes del Área de Cultura', con un presupuesto de 72.479,00 euros.

Por último, se dio el visto bueno a la prórroga por una anualidad del contrato de servicios de control, custodia y comprobación en el Castillo de Guardias Viejas mediante auxiliares de servicios.

DUE

También se ha celebrado Consejo de DUE donde se ha aprobado la contratación para la prestación de servicios básicos en el municipio como el suministro de material de carpintería metálica, gafas de seguridad graduadas para personal de DUE y material diverso para fontanería, así como mediante renting la contratación de un camión basculante para el mantenimiento. Igualmente se ha modificado el contrato de la licitación para la contratación y la ejecución del proyecto de construcción de la E.B.A.R. de Ejidobeach en Almerimar.