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El Ejido destinará más de 260.000 euros a maquinaria, tierra vegetal y repuestos

Estas contrataciones permitirán garantizar la disponibilidad de los materiales necesarios

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Un momento de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido aprobó el pasado jueves nuevos expedientes de contratación para reforzar los medios destinados al mantenimiento, ... conservación y mejora de los espacios públicos.

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