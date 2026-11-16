El Ejido destinará más de 260.000 euros a maquinaria, tierra vegetal y repuestos

El Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido aprobó el pasado jueves nuevos expedientes de contratación para reforzar los medios destinados al mantenimiento, ... conservación y mejora de los espacios públicos.

Entre ellos, destaca la adjudicación del servicio de reparación de maquinaria de jardinería de DUE, por 102.850 euros, junto al suministro de áridos, piedras y tierra vegetal, por 84.791 euros; mezclas de semillas de césped y tepes, por 25.990 euros; y piezas de repuesto para juegos infantiles, por 55.989 euros.

Estas contrataciones permitirán garantizar la disponibilidad de materiales y el adecuado mantenimiento de los equipos y elementos destinados a las labores de conservación de parques, jardines y espacios públicos municipales.

A su vez, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó, junto a las habituales licencias urbanísticas, varios asuntos relacionados con la creación y mejora de infraestructuras, la modernización de los recursos municipales y la dotación de nuevos medios para la Policía Local, con el objetivo de continuar mejorando los servicios públicos y reforzar la seguridad en el municipio.

Seguridad

La Junta de Gobierno también aprobó el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ampliación del videowall de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

El municipio cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, que se ha ido extendiendo progresivamente por el centro urbano, los distintos núcleos de población y otros espacios de especial relevancia para la seguridad ciudadana.

La ampliación del videowall permitirá visualizar de forma permanente y simultánea un mayor número de señales de vídeo procedentes de las cámaras distribuidas por el municipio. De este modo, se facilitará la supervisión de los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, el incremento de la superficie y de la resolución de visualización facilitará la identificación de elementos de interés en las imágenes, reforzando la eficacia del sistema de videovigilancia como herramienta de prevención, supervisión e investigación policial.

Asimismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera dio luz verde a la licitación de las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución de unos 124.843 euros, se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio ejidense.

Aparcamientos

Entre los puntos más destacados, está la aprobación de los expedientes de contratación para ejecutar las obras de adecuación de varios solares como zonas de aparcamiento en Almerimar y Balerma. La actuación cuenta con un presupuesto total de 384.096 euros y permitirá ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento en ambos núcleos costeros, con un total de 158 nuevas plazas.

En Almerimar, los trabajos cuentan con un presupuesto de 322.096 euros y se desarrollarán en un solar municipal actualmente sin urbanizar, situado entre la avenida de la Sal y la calle Mascarón, junto al CEIP Almerimar. Se trata de una parcela que los vecinos ya utilizan habitualmente como zona de aparcamiento y que ahora será acondicionada para mejorar su funcionalidad y accesibilidad.

El acceso se habilitará por el extremo noroeste de la parcela y habilitarán un total de 96 plazas de estacionamiento, cinco de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.