El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra

La Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a diversos puntos de interés con los que ... continuar avanzando en la gestión municipal, entre los cuales se encuentran diversos proyectos relacionados con el área de Urbanismo, licencias de obras, así como con las áreas de Servicios, Mantenimiento y Sanidad.

Entre los principales puntos del día figuró la aprobación de la reparación y mejora del Camino Viejo de Adra, ubicado en el núcleo de Tarambana, al que el Ayuntamiento destinará un montante económico de 186.650,45 euros, y que permitirá la mejora de la funcionalidad y seguridad del tráfico rodado en esta vía que da servicio a numerosas explotaciones agrícolas.

Actuaciones

El alcalde, Francisco Góngora, destacó que «estas actuaciones son prioritarias para dotar al sector agrícola de una red de caminos rurales adecuada, mejorando la capacidad y funcionalidad de estos viales y garantizando el acceso a las fincas colindantes». Los trabajos que se acometerán permitirán eliminar los problemas de evacuación de aguas y drenaje de la zona, que ante episodios de lluvia moderados ocasiona dificultades de paso al tráfico rodado. Para ello, se contempla la modificación de las rasantes en los tramos conflictivos, así como la implantación de un sistema de drenaje longitudinal compuesto por colectores, que conducirán las aguas hacia pozos drenajes para su evacuación.

Así, para evitar que el agua se acumule, se van a instalar dos colectores de pluviales con tuberías de gran capacidad y pozos de registro cada 50 metros, que recogerán directamente el agua gracias a tapas de reja de fundición, y se canalizará todo hacia un pozo de drenaje.

El proyecto contempla también la sustitución completa del firme en los tramos más deteriorados por un asfaltado resistente y seguro. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la contratación del Servicio de Recogida y Transporte de Animales Abandonados, Vagabundos o Perdidos en el término municipal de El Ejido.