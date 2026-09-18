El Ejido destina 1,5 millones de euros para su plan de Playas 2026 que apuesta por la seguridad y la calidad

El Plan de Playas que el Ayuntamiento de El Ejido pone en marcha cada año coincidiendo con el periodo estival en la costa ya concluyó ... con un gran éxito. La edil de Turismo, María Herminia Padial, hizo un balance junto al oficial de la Policía Local, Rubén Gutiérrez. María Herminia Padial explicó que «este año ha contado con un presupuesto de 1,5 millones de euros, todo ello para sostener una eficaz plantilla de socorrismo, renovar las instalaciones, instalar nuevas infraestructuras, mantener un buen servicio de limpieza y ofrecer seguridad a los usuarios».

La edil resaltó como datos clave «cero ahogados en todo el término municipal. La edil hizo hincapié en la labor de «Policía Local, Protección Civil y el servicio de salvamento y socorrismo por su profesionalidad, dedicación y el trabajo coordinado este verano».

Entre las mejoras, este año se incrementó la plantilla de socorristas pasando 49 a 52 vigilantes, y se contó con 17 torres de vigilancia; 14 puestos sanitarios de socorrismo y primeros auxilios; 4 quads de socorrismo; 3 embarcaciones de rescate; 1 vehículo todoterreno de Protección Civil; 2 vehículos todo terreno de Policía Local; 2 quad; 1 embarcación; 1 moto náutica de Policía Local; 1 ambulancia; balizamiento; seguridad y vigilancia policial a pie de playa; y dron de vigilancia.

Por su parte, Rubén Gutiérrez realizó un balance «satisfactorio» de la Operación Verano 2026. Fue crucial el aumento de patrullas y el seguimiento eficaz y constante llevado a cabo por todos los agentes implicados en la vigilancia del litoral para salvaguardar la seguridad de los bañistas y usuarios en la costa. Uno de los objetivos ha sido el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana.

Se realizaron 12 rescates acuáticos con resultados positivos y 1.877 asistencias sanitarias en los módulos de socorrismo, de las que 1.545 han sido por 'picadura de medusa'.

En materia de accesibilidad, se incrementó el uso del servicio del baño asistido en un 12% y la zona de baño adaptada en Levante con asientos y gran zona de sombra ha incorporado una pasarela metálica, junto a todo ello, las sillas anfibias, las banderas daltónicas y la señalización adaptada.

En sostenibilidad, «hemos intensificado las campañas de concienciación ambiental con 25 actividades que incluyen talleres infantiles, rutas e itinerarios; 'El Ejido desde el Mar' con 10 excursiones didácticas en barco; o las acciones de 'Mi playa Bonica' o 'Salud a pie de Playa' «con las que hemos colaborado con otras entidades».

Cambios

En digitalización, «hemos renovado la boya inteligente y contamos con un tótem inteligente en la Oficina de Turismo». En cuanto a calidad, se renovaron 4 Banderas Azules, 3 Q de Calidad, 3 distinciones Sicted, 4 Ecoplayas y el distintivo Centro Azul para el Cipes. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento se llevó a cabo por 30 personas especializadas que los auditores de la de Q de Calidad calificaron como sobresaliente.

En cuanto a la satisfacción de los usuarios de las playas fue de notable, la media global se sitúa en 7,8 puntos, destacando Levante 8,3; Poniente con 7,6; San Miguel con 8,2 y Balerma también con 6,9. «Las encuestas reflejan que nuestros vecinos y visitantes valoran especialmente el socorrismo, la limpieza y los servicios inclusivos». La bandera verde se izó el 73% del verano, la amarilla el 21% y la roja el 6%.

Finalmente, la ocupación turística ha sido excelente, con una media del 87%. «Hemos dinamizado con actividades culturales y familiares: rutas en barco, visitas al faro, la exitosa Noche de Estrellas en el Castillo de Guardias Viejas, los conciertos de 'A la luz de las Velas', concentración de coches antiguos, la Convivencia del a Virgen del Rocío, entre otros».

Cabe destacar el juego interactivo de Marco Topo que ha combinado juego con aprendizaje sobre el municipio y que ha gozado de una gran aceptación.

En la oficina de turismo, las consultas recibidas proceden en un 80% de turistas nacionales frente a un 20% internacional. De los nacionales, predominan los visitantes de Madrid, seguido de Granada, Jaén y Cataluña. En cuanto a los usuarios de procedencia internacional, el 47% procede de Reino Unido, seguido de Bélgica y Holanda.

María Herminia Padial señaló que «seguimos trabajando con una hoja de ruta clara: mantener lo que funciona y consolidar a El Ejido como un destino turístico de referencia, orgullo de nuestro municipio y elección preferente para miles de familias».