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El Ejido destina 1,5 millones de euros para su plan de Playas 2026 que apuesta por la seguridad y la calidad

Los usuarios se muestran satisfechos con las playas de El Ejido otorgando una puntuación de notable con una media de un 7,8 y la ocupación turística ha sido excelente con una media del 87%

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Uno de los momentos del balance de playas presentado en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Plan de Playas que el Ayuntamiento de El Ejido pone en marcha cada año coincidiendo con el periodo estival en la costa ya concluyó ... con un gran éxito. La edil de Turismo, María Herminia Padial, hizo un balance junto al oficial de la Policía Local, Rubén Gutiérrez. María Herminia Padial explicó que «este año ha contado con un presupuesto de 1,5 millones de euros, todo ello para sostener una eficaz plantilla de socorrismo, renovar las instalaciones, instalar nuevas infraestructuras, mantener un buen servicio de limpieza y ofrecer seguridad a los usuarios».

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