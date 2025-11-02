Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En Junta de Gobierno se ha aprobado el expediente de contratación para llevar a cabo la ampliación. IDEAL

El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad

Estos dispositivos se suman a las cámaras fijas que el Ayuntamiento instaló en la I Fase en 125 puntos estratégicos en el centro y en los núcleos

J. Cortés

El Ejido

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Entre los principales asuntos abordados destaca la aprobación del expediente de contratación para la ampliación del sistema de videovigilancia en el municipio, con una inversión ... de 324.401,54 euros, que permitirá desplegar fibra óptica e instalar nuevas cámaras de seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  4. 4

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  5. 5 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Un hotel para el alma
  10. 10 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad

El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad