El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad

Entre los principales asuntos abordados destaca la aprobación del expediente de contratación para la ampliación del sistema de videovigilancia en el municipio, con una inversión ... de 324.401,54 euros, que permitirá desplegar fibra óptica e instalar nuevas cámaras de seguridad.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que «la II Fase del Proyecto de Videovigilancia incluirá 33 nuevas cámaras inteligentes que reforzarán la seguridad en puntos clave del municipio».

Estos dispositivos se suman a las cámaras fijas que el Ayuntamiento instaló en la I Fase en 125 puntos estratégicos tanto en el centro del municipio como en los núcleos, que están operativas, lo que está permitiendo disponer de imágenes en tiempo real que ayudan a la Policía Local a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometan actos vandálicos y delictivos, como destrozos de vehículos o mobiliario urbano.

En este punto, el primer edil ha subrayado que «si en la primera fase se priorizaron las entradas y salidas de los núcleos de población, en esta segunda fase se pone el foco en los espacios de mayor afluencia y zonas estratégicas en el interior de los núcleos de población».

En este sentido, las nuevas cámaras estarán también conectadas mediante fibra óptica a la red corporativa del Ayuntamiento centralizándose el control y la gestión de la instalación en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV) que se sitúa en las instalaciones de la de la Jefatura de la Policía Local, donde los agentes reciben imágenes en tiempo real de las cámaras de seguridad y de tráfico, así como de las cámaras de seguridad de los edificios municipales.

Góngora ha incidido en el compromiso del Gobierno local «con garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos». Por otra parte, entre el resto de los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno se ha aprobado la prórroga del contrato del kiosco de la Plaza de La Alpujarra, hasta diciembre de 2026 y la ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro del videomarcador del Estadio Municipal de Santo Domingo.

Asimismo, entre los temas relacionados con la dinamización social, también tuvieron cabida y se ha validado la propuesta de convenio de colaboración con Watermelon Events, S.L. para la celebración del evento gastronómico «The Burger Cup», que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre en la Plaza Mayor de El Ejido. Un evento que contribuye a dinamizar la economía local, atraer visitantes y reforzar la imagen de El Ejido como ciudad abierta y participativa.

Más recursos para la Policía

En el incremento de medios para seguridad, cabe recordar que el pasado mes de septiembre se presentaron nuevos vehículos que se incorporaron a la Policía Local de El Ejido. En concreto, se trataba de tres vehículos policiales totalmente equipados y con kit de detenidos, destinados a la unidad de prevención 092/112; tres vehículos camuflados también equipados, pero sin distintivos policiales externos, que se utilizarán para diversos servicios de vigilancia de la ordenanza de convivencia ciudadana, violencia de género, vigilancia de taxis pirata y a todas aquellas funciones policiales que requieran la utilización de este tipo de vehículos. Y un nuevo vehículo que se suma a la flota del GOAP.

Góngora ha señalado que el objetivo es «mejorar cada día el servicio que damos a los vecinos de El Ejido, con una policía moderna, cercana, preparada y con medios suficientes».