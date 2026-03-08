El Ejido destina casi 300.000 euros para reforzar la seguridad ante eventos multitudinarios

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado jueves en su reunión de la semana diversas licencias de obras en el área de Urbanismo, actuaciones ... con las que continuar avanzando en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación, y proyectos con los que continuar mejorando el municipio, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre los puntos del orden del día, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a la adjudicación del 'Servicio de Vigilancia' que vendrá a reforzar la seguridad en eventos multitudinarios que se celebren en El Ejido.

Recursos humanos

El alcalde, Francisco Góngora, explicó que «es esencial en materia de seguridad y convivencia ciudadana contar con los recursos humanos y técnicos adecuados para garantizar una correcta planificación y ser efectivos en la organización operativa y en los procedimientos de respuesta del orden público».

El servicio se adjudicó por un importe cercano a 300.000 euros y la duración del contrato será de dos años, prorrogables por anualidades, sin que la duración total de los contratos incluidas las prórrogas puedan exceder de cuatro años. La vigilancia se realizará en función de las necesidades que tenga el Ayuntamiento o sus organismos autónomos a lo largo del año y atendiendo a la programación de actividades que elabore y organice, estableciéndose el horario según las características de la necesidad y de las actividades a desarrollar.

Asimismo, se prevé cubrir actividades tan significativas y que conllevan la aglomeración de personas como la Semana Santa, la Feria del Libro, actividades durante las Fiestas y Ferias, Casetas o programación de Navidad, entre otros. También contempla la vigilancia en la Casa Consistorial y demás dependencias municipales.

Prevención

Este servicio se complementará con la importante labor que desempeña la Policía Local de El Ejido que recientemente incorporó un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP). El Ejido cuenta ya con tres equipos GOAP, integrados por 21 componentes —18 agentes y 3 oficiales—, que trabajan con uniformidad específica y una organización plenamente operativa.

Estos grupos desarrollan labores de seguridad ciudadana, control en materia de extranjería e intervención en ocupaciones ilegales y actuaciones en asentamientos. También va incorporando nuevos medios, los últimos con un dron de última generación y nuevos vehículos. Todo ello en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzando la cooperación entre cuerpos para aumentar la eficacia de las actuaciones.

También se suma al sistema de videovigilancia que en con la I Fase se establecieron 125 puntos estratégicos tanto en el centro del municipio como en los núcleos, que están ayudando a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometen actos vandálicos y delictivos, como destrozos de vehículos o mobiliario urbano, como con la segunda fase que permitirá la captación de 64 imágenes diferentes en los núcleos de población.

Seguridad

Francisco Góngora detalló que «tanto con la presencia física de vigilantes de seguridad como con las cámaras vamos a tener una visión precisa de lo que ocurre en todo momento, facilitando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación».

La Policía Local reforzó sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. Así, la última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.