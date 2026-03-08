Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Junta de Gobierno aprueba la adjudicación del contrato del 'Servicio de Vigilancia'. IDEAL

El Ejido destina casi 300.000 euros para reforzar la seguridad ante eventos multitudinarios

Se ha previsto para eventos como Semana Santa, Feria del Libro, durante las Fiestas y Ferias y en Navidad

J. Cortés

El Ejido

Domingo, 8 de marzo 2026, 23:35

Comenta

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado jueves en su reunión de la semana diversas licencias de obras en el área de Urbanismo, actuaciones ... con las que continuar avanzando en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación, y proyectos con los que continuar mejorando el municipio, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Chauchina un joven de 28 años atropellado por un autobús tras un altercado con un hacha
  2. 2 Aviso de CaixaBank a sus clientes por la nueva herramienta de su app
  3. 3 La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de 25 años electrocutado en un invernadero de la Costa
  4. 4

    La jubilación demorada gana terreno: la experiencia de tres profesionales en Granada
  5. 5 Manifestación 8M en Granada: Un grito de guerra contra todas las guerras
  6. 6

    Granada ya es Capital Europea de la Cultura
  7. 7 Citan a declarar como investigados a los policías locales que sacaron plaza en las oposiciones de Pulianas
  8. 8 Las empanadas de Granada que se venden por toda España: «Son las recetas de mis abuelas»
  9. 9

    Feliz vuelta a casa de una alumna granadina tras una odisea en Dubái: «Sonaban las alarmas y teníamos que ir al sótano»
  10. 10

    El 8M en Granada: el corazón de la mejor solidaridad es femenino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido destina casi 300.000 euros para reforzar la seguridad ante eventos multitudinarios

El Ejido destina casi 300.000 euros para reforzar la seguridad ante eventos multitudinarios