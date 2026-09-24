El Ejido destina más de 220.000 euros a la protección del patrimonio histórico con el vallado de las Tumbas Megalíticas
La Junta de Gobierno adjudica este proyecto que va a preservar el Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar, un enclave prehistórico
Javier Cortés
El Ejido
La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó, además de las habituales licencias de urbanismo, distintos asuntos relacionados ... con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, la conciliación de las familias, la mejora de los medios municipales y la actualización del callejero del municipio.
Entre los acuerdos adoptados destaca la adjudicación del Proyecto de vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar, por importe de 220.194 euros, y que permitirá reforzar la protección, conservación y puesta en valor de este enclave arqueológico situado en la zona norte del municipio, junto al cruce de la Carretera Iryda con la AL-3303.
La alcaldesa, Julia Ibáñez, subrayó que «seguimos trabajando en preservar y divulgar nuestro patrimonio histórico, artístico y arqueológico, impulsando la recuperación de espacios de gran valor y favoreciendo además futuras investigaciones arqueológicas y su promoción como recurso cultural y turístico».
La actuación responde a la necesidad de proteger los hallazgos arqueológicos localizados en este conjunto de tumbas megalíticas, donde se han identificado varias estructuras funerarias prehistóricas y un dolmen en notable estado de conservación, considerado el único conocido hasta el momento en esta zona de la provincia. A ello se suman, en las inmediaciones, restos estructurales vinculados a una posible área de fundición de época romana o anterior, que incrementan el interés histórico y científico del enclave.
El yacimiento está incluido en la Carta Arqueológica del PGOU de El Ejido y cuenta con grado de protección de Conservación Integral, debido a su especial interés patrimonial. El proyecto se ha diseñado atendiendo a los criterios de conservación establecidos, priorizando intervenciones compatibles con la preservación de los restos y evitando actuaciones invasivas que puedan alterar la información histórica existente.
Entre las actuaciones previstas se encuentra la ejecución de un cerramiento mediante vallado de acero galvanizado y muro de hormigón armado visto, con el objetivo de delimitar y proteger el perímetro del conjunto arqueológico. También se llevará a cabo el desbroce y la limpieza integral de la parcela, así como la retirada y gestión de los residuos existentes.
El proyecto contempla igualmente medidas destinadas a la señalización y puesta en valor de los dólmenes, mediante la colocación de canto rodado blanco alrededor de las estructuras funerarias para facilitar su identificación, además de la instalación de monolitos y placas informativas que permitan dar a conocer a visitantes y ciudadanía las características y el valor patrimonial del enclave.