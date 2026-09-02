El Ejido destina 100.000 euros al año al control de mosquitos

Durante la última Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido se aprobó el expediente de contratación para implementar el 'Programa integrado de ... vigilancia y control de mosquitos y moscas'.

Se trata de un programa para el que el Consistorio ejidense destina 100.000 euros al año y cuyo objetivo es poner en marcha los trabajos que sirven para la erradicación de estos insectos en todo el término municipal de El Ejido.

Unos trabajos que en época estival y de subida de temperaturas se ven reforzados y que se centran en las tareas de control, detección temprana de larvas y tratamiento contra los mosquitos para impedir la reproducción de nuevos especímenes en zonas de vegetación y en otros puntos de agua estancada.

A las labores de prevención y monitoreo se suma la aplicación de productos larvicidas y adulticidas mediante nebulización con productos autorizados en sanidad ambiental, con la ayuda de vehículos y maquinaria especializada.

El objetivo es el de evitar las molestias que la proliferación de mosquitos ocasiona en la población, especialmente residente en las zonas de costas. No obstante, para ello, el Ayuntamiento solicita también la colaboración ciudadana para evitar la incidencia en el ámbito privado. Cabe recordar que existe una Ordenanza Municipal en la que se implica a los propietarios de espacios verdes, piscinas y a las comunidades con el objetivo de abordar esta materia desde todos los frentes y obtener mejores resultados frente a estos insectos.

Otros puntos de interés

Durante la Junta de Gobierno Local también se dio el visto bueno a la adjudicación de la contratación del suministro de dos vehículos eléctricos de carga trasera destinados al servicio de recogida separada de biorresiduos de El Ejido, subvencionado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

También se dio el 'ok' al expediente de contratación para el suministro de hasta 127 ordenadores de sobremesa para los servicios de la Casa Consistorial y se aprobó la adjudicación de la contratación del 'Servicio de apoyo puntual a la gestión de notificaciones y comunicaciones de los servicios de gestión tributaria y recaudación del Ayuntamiento'.