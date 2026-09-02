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El Ejido destina 100.000 euros al año al control de mosquitos

Se lleva a cabo el control, detección temprana de larvas y tratamiento para impedir la reproducción de nuevos especímenes

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Un momento de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

Durante la última Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido se aprobó el expediente de contratación para implementar el 'Programa integrado de ... vigilancia y control de mosquitos y moscas'.

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