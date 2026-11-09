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El Ejido se despide de la nueva edición de Fésticomic con grandes eventos

El programa cuenta con talleres, charlas, firmas, torneos, concursos de cosplay y K-Pop

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Uno de los momentos del evento

Javier Cortés

El Ejido

El Festicómic 2026 abrió este sábado sus puertas en el Teatro Auditorio de El Ejido a todo un mundo de ficción lleno de superhéroes y ... personajes fantásticos, provenientes del anime, manga, videojuegos, tebeos, de cine y otros lugares.

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