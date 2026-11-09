El Ejido se despide de la nueva edición de Fésticomic con grandes eventos

El Festicómic 2026 abrió este sábado sus puertas en el Teatro Auditorio de El Ejido a todo un mundo de ficción lleno de superhéroes y ... personajes fantásticos, provenientes del anime, manga, videojuegos, tebeos, de cine y otros lugares.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez y el concejal de Juventud, Javier Rodríguez, visitaron los expositores y las diferentes zonas habilitadas para desarrollar durante todo el fin de semana el amplio programa de actividades organizado por Alejú y la Asociación Diablo, con propuestas para todas las edades y aficiones.

Talleres, charlas, presentaciones, firmas de libros, concursos, competiciones, ocio, cosplay y K-Pop conforman una programación que vuelve a situar a El Ejido como punto de referencia para los seguidores de este ámbito cultural.

La primera jornada arrancó con tres presentaciones y firmas de libros. Edgar Max presentó el último cómic de 'Bill El Largo'; Alejandro Ortega, conocido como Mr. Miko, dio a conocer su proyecto de crowdfunding, y Raúl Moreno presentó el cómic 'Los Guerreros Marroquí'.

La programación literaria continuó a lo largo de este domingo con la presentación de 'Gadiro, Embajador de la Atlántida', a cargo de Adrián Manuel García Montoya. También se dio a conocer el cómic 'Carmesí', de Nakama Studio, con la participación de Juanje Fernández, Elías Heredia y Youssef el Azouzi. El apartado de autores se completó con la presencia de los creadores locales Santiago Girón, Fran Carmona y Alejandro Ortega.

Programación

En el primer día de Festicómic también se celebraron dos charlas: la de David Puste, autor de cómics, y la de la Asociación Cosplay Almería Wondercos. En cuanto a este domingo, la charla corrió a cargo de Gema Over y Jorge Tresáncores. Los asistentes pudieron participar el sábado, y también este domingo, en talleres de letras élficas, de costura de broches, de horquillas mariposas Kocho, de dibujo de superhéroes, de patronaje de pechera de armadura, orejas de elfo y de Derpy, y bandanas de Naruto.

La programación incluyó durante todo el fin de semana competiciones y torneos para los aficionados a los juegos de estrategia, cartas y videojuegos, con propuestas como Beyblade, Magic, FC 26, Pokémon, Mario Kart World y Greddy Snake. A estas actividades se sumaron juegos participativos como 'Adivina el personaje' y propuestas de ping-pong, que amplían las posibilidades de entretenimiento.

Los universos de 'El Señor de los Anillos' y Warhammer 40K tuvieron igualmente un espacio destacado, junto a un espectacular photocall con figuras Funko de Marvel de tres metros de altura. El público pudo disfrutar además de exhibiciones de combates medievales y baile, concursos de Asian Dance Cover y diferentes actividades vinculadas a la cultura K-Pop.

Música

La música también tuvo protagonismo con los conciertos de Bad Boy e Idol de Stars, que completaron una oferta en la que no faltaron los juegos de cartas, las experiencias de cosplay y las actividades relacionadas con la cultura asiática. Además, se habilitó un servicio de Cospital para ofrecer ayuda a quienes necesitasen asistencia con sus caracterizaciones.

Por otro lado, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visitó recientemente el estudio del tatuador profesional Víctor Trujillo, ubicado en la calle Granada, para conocer de cerca su trayectoria, su evolución en el sector y la actividad que desarrolla desde 2022.

Durante el encuentro, la primera edil pudo conocer la historia de Víctor, que comenzó a tatuar como afición y consiguió convertir su pasión por el dibujo y el arte en su profesión. Julia Ibáñez destacó la importancia de apoyar y dar visibilidad al talento local, poniendo en valor «la capacidad de los profesionales como Víctor para transformar sus inquietudes y su creatividad en proyectos que contribuyen a enriquecer la actividad económica y artística del municipio».