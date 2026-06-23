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El Ejido derriba dos viviendas en Balerma que estaban en situación de ruina urbanística

Las dos viviendas presentaban un estado de deterioro con graves deficiencias estructurales que afectaban de forma directa a la estabilidad, seguridad y estanqueidad

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Un momento del derribo de una de las viviendas.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido en la aplicación de la Disciplina Urbanística llevó a cabo la demolición de dos viviendas en el núcleo de Balerma ... que se encontraban en un estado de deterioro presentando graves deficiencias estructurales que afectaban de forma directa a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de los inmuebles.

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El Ejido derriba dos viviendas en Balerma que estaban en situación de ruina urbanística

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