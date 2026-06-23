El Ejido derriba dos viviendas en Balerma que estaban en situación de ruina urbanística

El Ayuntamiento de El Ejido en la aplicación de la Disciplina Urbanística llevó a cabo la demolición de dos viviendas en el núcleo de Balerma ... que se encontraban en un estado de deterioro presentando graves deficiencias estructurales que afectaban de forma directa a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de los inmuebles.

Para ello se tuvo que declarar la situación legal de ruina urbanística, elaborando un informe jurídico, llevando a cabo la ejecución forzosa y aplicando la Disciplina Urbanística. Asimismo, las viviendas se encontraban en estado ruinoso y, una de ellas, además, estaba se encontraba okupada de manera ilegal, por lo que hubo que desalojar la misma.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, señaló que «en el Ayuntamiento trabajamos para erradicar este tipo de inmuebles ya que genera problemas de insalubridad, imagen, seguridad y degradación del entorno».

Para la demolición se contó con la presencia de la Policía Local, inspectores urbanísticos y técnicos de Disciplina Urbanística. Tras el derribo se llevó a cabo la limpieza de los solares.

Cabe recordar que las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público y de más que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento se va a seguir trabajando en acabar con este tipo de viviendas.